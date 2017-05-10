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Spor

Dünya futbolunun gözdesi Brezilyalılar

Dünya futbolunda en fazla oyuncuyla temsil edilen ülke Brezilya oldu

10 Mayıs 2017 20:42

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) 93 futbol federasyonuna bağlı 137 ligi hesaba katarak hazırladığı rapora göre Brezilya, bin 202 futbolcuyla söz konusu liglerde en çok oyuncusu bulunan ülke olarak dikkati çekti.

Brezilya'nın ardından 781 futbolcuyla Fransa ikinci, 753 oyuncuyla Arjantin üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise bu liglere en fazla futbolcu ihraç eden 50 ülke arasına giremedi.

Öte yandan listede ilk iki sırada bulunan Brezilya ve Fransa'nın en fazla oyuncu gönderdiği ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. Türkiye, en çok Brezilyalı oyuncunun forma giydiği ülkeler sıralamasında 46 isimle 4'üncü, en fazla Fransız futbolcunun görev yaptığı ülkeler arasında ise 37 oyuncuyla 8'inci sırayı elde etti.

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