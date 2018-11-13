Dünya futbolunda yeni nefes "guttobizLab"

İSTANBUL,(DHA) -



Türkiye\'yi scouting sistemiyle tanıştıran Tarkan Batgün, dünyada bir ilk olan ve global ortamda ilk defa oluşturulan \"Futbol Teknolojileri İnkübasyon Merkezi\" \"guttobizLab\'ı\" Türkiye\'de hayata geçirdi.

Futbola yeni bir nefes getirecek proje hakkında konuşan Batgün, \"Scouting, maç analizi, performans analizi konularında yıların vermiş olduğu bir tecrübeye sahibim. Ancak benim hedefim son iki yıldır biz kendi projemizi nasıl hayata geçiririz diye planlar yapıyorduk Bunu başarmak zor. Sektörde çok büyük öncü firmalar var ancak biz de sektör de yer alabilecek bir sistemin ilk adımlarını Türkiye\'de atıyoruz\" dedi.

Scouting, takım ve futbolcu analiz data bankası üretiminde dünya lideri İtalyan devi \"Wyscout\"; antrenman ve performans incelemelerinden futbolcuların fiziksel analizine tüm bir kulübün datasını tek bir yerden idare eden yönetim panellerini inşa eden Belçikalı konusunda endüstri lideri \"Soccerlab\"; sportif start-up firmalarına Avrupa\'da önderlik eden \"Wylab\" gibi uzman yapılar tek bir laboratuarda İstanbul\'da hizmete girdi.

Öte yandan çalışmaları son aşamaya gelen \"guttobizLab\" 19 Kasım\'da Amsterdam Arena\'da yapılacak olan \"Wyscout Forum\"da yüzlerce futbol takımına merhaba demeye hazırlanıyor.



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