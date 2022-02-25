Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği'nden İçişleri'nin 'seyreltme' uygulamasına tepki: Bu öngörüsüzlük mülteciyi suça itecektir

Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği, İçişleri Bakanlığı'nın Suriyeli göçmenlere yönelik başlattığı seyreltme uygulaması"na tepki gösterdi. Dernek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu uygulamanın, tüm öngörüsüzlüğüyle yoksulluğun en alt basamağındaki mülteciyi yasa dışılığa ve suça teşvik etmesi kaçınılmaz gözükmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Ankara Altındağ'da 1 kişinin hayatını kaybettiği olaylar sonrası İçişleri Bakanlığı göçmen nüfusun yoğun olduğu bölgelerde seyreltme projesine gidileceğini duyurmuştu. Göçmenlerin toplam nüfusun yüzde 25’ini geçtiği ilçe ve mahallelere göçmenlere kapatılacağı, yeni kayıt alınmayacağı açıklandı. Göçmenlerin yoğun yaşadığı mahallelerde de oran yakalanacak şekilde göç ettirileceği belirtilmişti.

Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kararın kabul edilemez olduğu belirtildi. "Söz konusu uygulama, Suriyeli topluluk başta olmak üzere yaşamını bir müddettir, terk etmeye mecbur bırakıldığı yerde idame ettiren tüm mülteci topluluklar için mültecilik deneyiminin bu zamana kadar ki tüm kazanımlarını kaybetmek ve maalesef ki mülteciliği neredeyse sıfırdan deneyimlemek anlamına gelmektedir. Nitekim yeni gidilen yerlerde eğitim, sağlık, istihdam ve hatta barınma hakkı gibi en temel hak ve özgürlüklere erişimle ilgili ciddi engellerin yaşandığı bilinmektedir. Bu engellerin ise, kayıtlı nüfusu 5.5 milyona ulaşan mülteci nüfusla ilgili toplumuzdaki en önemli husus olan sosyal uyuma bozucu etkisi yadsınamazdır. Çünkü bir sosyal kesimle yaşam sürdüğü toplum arasındaki bağ, haklar ve hizmetlerden mahrum olundukça zayıflayacaktır" denildi.

Projenin göçmenlerin hayatını daha da zorlaştıracağı bunun da beraberinde yeni sorunlar doğuracağı hatırlatılan açıklamada "Kendi akıbetinin öngörülemezliği bir grubu sadece ve sadece yalnızlaştıracak ve tekinsizleştirecektir" ifadelerine yer verildi.

Hayata geçirilecek uygulamanın birçok yönden eksiklikler barındırdığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu uygulamanın, tüm öngörüsüzlüğüyle yoksulluğun en alt basamağındaki mülteciyi yasa dışılığa ve suça teşvik etmesi kaçınılmaz gözükmektedir. Yas adışılığın ve suçun artması toplumun hiçbir kesiminin yararına değildir." denildi.

Hükümetin göçmenlere ilişkin sorumluluğunun altı çizilen açıklamada, "İdareler, her daim kamu yararına olacak şekilde daha planlı, kapsamlı ve başta muhatabın hak ve özgürlüğünü gözeten işlemler yapmakla mesuldür." ifadeleri yer aldı.