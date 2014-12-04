Dünya Engelliler Günü'nde CHP'li başkandan engelli personele tokat!

CHP'li Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ün dün Engelliler Birim Sorumlusu Özgür Uğur'a attığı iki tokat büyük tepkiye neden oldu. Belediye Başkanı Öz'ün yaptığı bu hareket sonrasında görme engelli personel bir açıklama yaparak, Altınok Öz'le baba-kardeş ilişkisi yaşadıklarını söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Kartal Belediyesi Engelliler birimi sorumlusu Özgür Uğur kürsüye çıktı ve "Sevgili mahalle muhtarlarımız da burada. Sefa getirdiniz muhtarlarımız..." dediği sırada Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Özgür Uğur'un ensesine bir tokat attı.



Bu tokat üzerine Özgür Uğur arkasını dönerek tokatın nereden geldiğini anlamaya çalıştı, Belediye Başkanı Öz ise 'susun' işareti yaptı.

Daha sonra Belediye Başkanı Altınok Öz, Özgür Uğur'un bu kez de yanağına tokat attı. Bu hareket salonda bulunan vatandaşları şaşkına çevirdi.



İnternette yayılan bu görüntüler büyük infiale yok açtı. Gelen tepkiler üzerine Kartal Belediyesi açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamanın altında ise belediye başkanından iki tokat yiyen engelli vatandaşın açıklaması yer aldı.



Kartal Belediyesi: Olay şakalaşma

Kartal Belediyesi'nin açıklamasında bu olayın bir 'şakalaşma' olduğu vurgulandı. Belediye Başkanı Altınok Öz ile Engelliler Birim Sorumlusu Özgür Uğur arasında baba-oğul kadar yakınlık olduğu belirtilen açıklamada "Tüm belediye personelinin bir belediye başkanından daha öte bir baba olarak gördüğü bu isme yönelik ortaya çıkarılan görüntü ve yazılanların mesnetsiz; Sayın Öz’ü karalamaya yönelik kamuoyundaki saygınlığına gölge düşürmek amaç ve hedefi ile gerçekleştirildiği düşünülmektedir." denildi.





Engelliler Birim Sorumlusu Özgür Uğur da görüntülerin farklı şekilde yansıtılmasının rencide olduğunu söyledi. Uğur'un açıklamaları şöyle:

"Dün yaşanan güzelliğin ve selamlaşmanın, farklı şekillerde yansıtılması ve de hiçbir şekilde bilgimiz olmadan yansıtılması beni encide etmiştir. Bilinmelidir ki Kartal belediye başkanımızın Kartal’da yaşayan bütün vatandaşlara, çalışanlara ve herkese karşı sevgi dolu, oldukça baba evlat ilişkisine dayanan bir ilişkiyi benimsemiştir. Bizimle ve şahsımla böyle bir ilişkisi söz konusudur. Bu ilişkiden kaynaklı olarak bir işaretleşmedir bizimkisi. Ben onun o hareketlerinden ses çıkarmadığı halde Başkanımız olduğunu anlarım.

Böyle bir paylaşımdır bizimkisi. Bunu kalkıp da, 'engelli vatandaşa çirkin hareket‘ gibi addediyor olmak hem öncelikle Kartal Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz’e büyük bir saldırıdır. Bu saldırı benim ve engelli arkadaşlarımızın üzerinde yapılan bir saldırıdır. Bu anlamıyla son derece rencide edici ve son derece inciticidir. Bu saldırıyı yapanların Kartal Belediye Başkanı Sayın Op. Dr. Altınok Öz’den derhal özür dilenmesini istiyorum.



Bu birilerinin anlattığı gibi çirkin bir hareket değildir. Bu bir paylaşımdır. Bu bir baba oğul ilişkisinden öte başka bir şey değildir.

Bunu bu şekilde lanse etmek Kartal Belediyesi’nin engelliler ile ilgili çalışmalarından rahatsızlık duymasından kaynaklanıyor. Siyasi anlamda Kartal Belediye Başkanını zor durumda bırakmak istiyorlar. Bunu engellilerin ve bizlerin üzerinden yapmaları ahlaki değildir."