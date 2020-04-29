Dünya Ekonomik Forumu'ndan Koç Holding'e 'Koronavirüs'le mücadele' övgüsü

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), "Şirketlerimiz, Koronavirüs krizine nasıl karşılık veriyor?" başlıklı yazısında, "Türkiye'nin en büyük şirketler Topluluğu olan Koç Holding Koronavirüs'le mücadele etmek için kaynaklarını seferber etti" denildi.

Covid-19'un hızlı yayılmasının dünyanın dört bir yanında toplumları ve iş dünyasını derinden etkilediğine dikkat çekilen WEF yazısında, Avrupa'nın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden Arçelik'in, hayat kurtarıcı yerli mekanik ventilatörlerin seri üretimini üstlendiği belirtildi.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yapılan açıklamada Koronavirüs'ün hızlı yayılımının dünyanın dört bir yanında toplumları ve iş dünyasını derinden etkilediğine dikkat çekilirken, şöyle denildi: "Tüm dünyadan kurumlar ve kuruluşlar, salgının kamu sağlığına, ekonomiye ve tedarik zincirlerine etkisini sınırlandıracak yenilikçi yollar bulmak için bir araya geliyor. Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu olan Koç Holding Koronavirüs ile mücadele etmek için kaynaklarını seferber etti. Koç Holding şirketi olan ve Avrupa’nın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden Arçelik, hayat kurtarıcı yerli mekanik vantilatörlerin seri üretimini üstlendi.

Dünya Ekonomik Forumu Covid Aksiyon Platformu’nun destekçisi de olan Koç Holding, Ford’la ortaklığı bulunan Ford Otosan ve Fiat’la ortaklığı bulunan Tofaş’ın iki otomotiv fabrikasını da hastanelerde kritik öneme sahip sağlık ekipmanlarına duyulan ihtiyacın ücretsiz olarak karşılanması için seferber etti.

Bu sağlık ekipmanları arasında siperlikli maskeler, su geçirmez koruyucu tulumlar, biyolojik numune alma ve entübasyon kabinleri yer alıyor."

Koç Holding ise söz konusu yazının ardından, "Koronavirüs'le mücadele günlerinde ülkemizin ve toplumumuzun iyileşmesi yönünde attığımız adımların dünyaya iyi örnek olarak gösterilmesinin gururunu yaşıyoruz!" şeklinde açıklama yaptı.