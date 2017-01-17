Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta başlıyor

Yüzden fazla ülkeden yaklaşık 3 bin siyasetçi, iş adamı, bilim insanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı 47'nci Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre'nin Davos kentinde bugün başlıyor. Güncel küresel sorunlara çözüm yollarının aranacağı forum bu yıl, "Duyarlı ve Sorumlu Liderlik" başlığı altında düzenleniyor.

20 Ocak'a dek sürecek olan foruma ilk kez Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de katılacak. Pazartesi günü İsviçre'nin Bern kentinde ekonomi dünyasının temsilcileri ile biraraya gelen Cinping, ülkelerin ekonomik anlamda içe kapanmaları ile ilgili tartışmalara değinerek buna karşı olduğunu ifade etti. Avrupa'da Çin Halk Cumhuriyeti ile serbest ticaret antlaşması olan tek ülke konumundaki İsviçre ile on yeni anlaşmaya imza atan Şi Cinping, Çin ekonomisinin alt yapı ve mali hizmetler alanlarında katetmesi gereken yollar olduğunu dile getirdi.

1971 yılında WEF fikrini hayata geçiren Klaus Schwab, pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada dünya üzerinde artan popülizme dikkat çekerek, küreselleşmenin elitlerden oluşan küçük bir grubun değil, dünyadaki çoğunluğun yararına işlemesi gerektiğini vurguladı. "Karmaşık küresel sorunlara getirilecek basit çözümlerin iflas etmeye mahkumdur" diyen Schwab, sadece popülist çözüm yollarına itibar edilemeyeceğini ifade etti.

Küreselleşme eleştirileri

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun ana temalarından küreselleşmeye yönelik eleştiriler ise giderek artıyor. Denetim danışmanlık hizmetleri sunan PwC şirketi tarafından 79 ülkede, bin 379 üst düzey yöneticinin katılımı ile yapılan bir araştırmaya göre, ülkelerin siyasi ve kültürel anlamda içe kapanma süreçleri giderek daha belirgin bir hale geliyor. Ankete katılan yöneticilerin yüzde 44'ü, küreselleşmenin özellikle zengin-fakir arasındaki makasın kapanmasına olumlu bir katkı yapmadığı görüşünde. Yöneticilerin yüzde 35'i küreselleşmeyi, global vergi rekabeti konusunda olumsuz eleştirirken, yüzde 28'i de iklim değişikliği ve kaynakların azalması ile mücadelede küreselleşmenin gerekli çözümleri sunamadığını düşünüyor. Diğer yandan sözkonusu araştırmada görüşlerini belirten iş dünyası temsilcilerinin nerede ise tamamı, küreselleşmenin sermaye, mal, insan ve bilgi dolaşımı konusunda olumlu bir sistem yarattığını ifade ediyor. PwC şirketinin Almanya Genel Müdürü Norbert Winkeljohann 2017'nin, Donald Trump'ın ABD başkanlığı, Brexit ve Euro bölgesindeki belirsizlik nedeni ile şirketler için sıkıntılı bir yıl olacağını belirtti.

Kristal Ödülü Mutter, Shakira ve Whitaker‘a

Davos'ta geleneksel olarak Forum'un açılışında verilen Kristal Ödülü'nün bu yıl ki sahipleri Alman keman sanatçısı Anne-Sophie Mutter, Kolombiyalı pop yıldızı Shakira ve ABD'li ünlü oyuncu Roger Whitaker. Söz konusu ödül her yıl sosyal alanda faaliyetlerde bulunan sanatçılara veriliyor.

Bu arada bazı çevrelere göre Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu bu yıl, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak günü göreve başlayacak olması nedeniyle geçen yılların gölgesinde kalacak.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, ET/BÖ