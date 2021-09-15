Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, esrarın "yasaklı madde" durumunu yeniden değerlendirecek

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'ndan (Wada) danışma grubu, esrarın yasaklı madde olarak kalması gerekip gerekmediğini yeniden değerlendirecek.

ABD'li atlet Sha'Carri Richardson'ın pozitif test vermesinin ardından Tokyo Olimpiyatları'na veda etmesi, esrarın spor dünyasındaki konumuyla ilgili tartışmaları başlattı.

Açıklamasında, bilimsel incelemenin gelecek yıl başlatılacağını söyleyen Wada "Bir dizi paydaştan gelen taleplerin alınmasının ardından, Uzmanı Danışma Grubu'nun 2022'de esrarın durumunun bilimsel incelemesini başlatma kararını onayladı. Esrar şu anda müsabakalarda yasak ve 2022'de de öyle olmaya devam edecek" dedi.