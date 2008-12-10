Dünya dışı yaşamın keşfine yaklaşılıyor

Hubble uzay teleskobu, 63 ışık yılı uzaktaki gezegende Karbondioksid ve Karbonmonoksid keşfetti

Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu (NASA), yörüngedeki uzay teleskobu Hubble'ın uzak bir gezegende karbondioksit ve karbonmonoksit tespit ettiğini ve bunun dünya dışı yaşamın keşfi için ilk adım olabileceğini bildirdi.

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, Hubble'ın Dünya'dan 63 ışık yılı uzakta ve Jüpiter büyüklüğündeki dev gezegende CO2 bulduğu belirtilerek, "Dünya'ya benzer bir gezegende yaşam olduğunu gösterebilecek organik bileşenlerin bulunmasının, bir gün gezegenimizin dışında da yaşamın bulunduğunun ilk kanıtı olabilir" denildi.

'Gezegen yaşamın biyolojik izini oluşturabilecek bir kimyasal oluşuma sahip!



Hubble Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden Ray Villard, yaşamın oluşmasına izin vermeyecek şekilde çok ısıya sahip sıvı ve gaz halindeki "HD 189733b" adını verdikleri bu gezegende yaşam izi tespit edemediklerini belirtirken, "Ama bu gezegen, yaşamın varlığının biyolojik izini oluşturabilecek bir kimyasal oluşuma sahip" diye konuştu.

Bilim adamlarının, bu gezegende su buharı ile organik metan molekülleri bulduklarını kaydeden Ray Villard, en heyecanlı kısmın karbondioksit keşfi olduğunu, çünkü bunun uygun koşullarda Dünya'da olduğu gibi bir biyolojik faaliyete bağlı olabileceğini söyledi.

Bu uzak gezegende karbondioksit ve karbonmonoksit keşfi, NASA'nın Kaliforniya'daki Jet Motorları Laboratuvarı'ndan, gezegenden yayılan kızılötesi ışınları Hubble ile izleyen Mark Swain adlı bilim adamı tarafından yapıldı.

1990'da yörüngeye 575 km irtifada yerleştirilen Hubble, evrenin evrimi ve çok sayıda özelliğinin anlaşılması açısından astronomide devrim yarattı.