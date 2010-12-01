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Yaşam

DÜNYA DIŞI YAŞAMIN İZİ Mİ BULUNDU? ANKARA (A.A)

01 Aralık 2010 20:40

-DÜNYA DIŞI YAŞAMIN İZİ Mİ BULUNDU? ANKARA (A.A) - 01.12.2010 - Amerikan uzay ajansı NASA, dünya dışı yaşama dair bir bilimsel keşifle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklayarak, özellikle internette heyecan yarattı. NASA kendi web sitesinden yaptığı açıklamada, yarın TSİ 21.00'de, dünya dışı yaşamın kanıtlarının araştırılması konusunda önemli sonuçları olacak bir astrobiyolojik bulguyu tartışmak için bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti. Basın toplantısı Washington'da yapılacak. Uzay ve dünya dışı yaşam sevdalıları, bu açıklamanın ardından internet bloglarında çok sayıda spekülasyon üretirken, NASA, bu keşifle ilgili şu anda hiçbir ayrıntı vermek istemiyor. NASA'nın yarınki basın toplantısına katılacak isimler arasında, kurumun astrobiyoloji programını yöneten Mary Voytek, Amerikan Jeofizik Enstitüsü (USGS) astrobiyoloji araştırmacısı Felisa Wolfe-Simon, NASA'nın Goddard uzay merkezi astrobiyoloji uzmanı Pamela Conrad, Uygulamalı Moleküler Evrim Vakfı seçkin üyesi Steven Benner ve Arizona Üniversitesi Profesörü James Elser bulunuyor. NASA, basın toplantısını internet üzerinden de naklen yayınlayacak. Astrobiyoloji, evrende yaşamın kökeni ve evrimi dahil olmak üzere, yaşamın bulunabileceği yerler ile nasıl devam ettiğini inceleyen bilim dalı.      

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