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Spor

Dünya devleri Dolberg için kapışıyor

Ajax formasıyla dikkat çeken Kasper Dolberg, 10 maçta 5 gol kaydetti

09 Kasım 2016 17:10

Ajax'ta forma giyen 19 yaşındaki Danimarkalı Kasper Dolberg'i transfer etmek için İngiliz devleri Chelsea ve Manchester City birbiriyle yarışıyor.

Dolberg bu sezon Eredivisie'de çıktığı 10 maçta 5 gol attı ve bu hafta içi milli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

goal.com'un haberine göre; Chelsea ve Manchester City, 19 yaşındaki oyuncunun sezona yaptığı parlak girişin ardından scout'larını kendini izlemek için Hollanda'ya gönderdi.

10 maçta 5 gol atan genç yetenek iki ekibi de etkilemeyi başardı.

Dolberg, bu hafta içi de Danimarka formasıyla ilk kez milli olmaya hazırlanıyor.

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Kasper DolbergAjaxtransferChelseaManchester City

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