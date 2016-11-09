Dünya devleri Dolberg için kapışıyor

Ajax'ta forma giyen 19 yaşındaki Danimarkalı Kasper Dolberg'i transfer etmek için İngiliz devleri Chelsea ve Manchester City birbiriyle yarışıyor.

Dolberg bu sezon Eredivisie'de çıktığı 10 maçta 5 gol attı ve bu hafta içi milli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

goal.com'un haberine göre; Chelsea ve Manchester City, 19 yaşındaki oyuncunun sezona yaptığı parlak girişin ardından scout'larını kendini izlemek için Hollanda'ya gönderdi.



10 maçta 5 gol atan genç yetenek iki ekibi de etkilemeyi başardı.

Dolberg, bu hafta içi de Danimarka formasıyla ilk kez milli olmaya hazırlanıyor.