Dünya devleri Arda Güler için sıraya girdi

Fenerbahçe'nin yükselen değeri Arda Güler performansı ve saha içi yaptıklarıyla dünya devlerini peşine takıyor.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Fenerbahçe'de Arda Güler oyunuyla futbolseverleri hayran bırakıyor. 17 yaşındaki oyuncu saha içindeki performansı ve skora katkısıyla öne çıkan isim oluyor.

Arda Güler'in dikkat çeken yeteneğine dev takımlar sessiz kalmadı. Sabah gazetesinin haberine göre Premier Lig'den 2, Bundesliga'da 1 kulüp Arda Güler'i takip ediyor.

Aynı kaynağa göre Bayern Münih, Chelsea ve Arsenal Arda Güler'e talip oldu.

En değerli 10 futbolcu arasında

Fenerbahçe'nin geleceği olarak görülen Arda Güler, Transfermarkt verilerine göre dünyadaki en değerli 17 yaş altı futbolcular arasında ilk 10'da yer aldı.

Sezon başında 650 bin euro değer biçilen Arda Güler yeni güncellemeyle birlikte değerini 2.2 milyon Euro'ya yükseltti.

Bu sezon 12 maçta Fenerbahçe a takım formasını terleten Arda Güler 2 gol atarken 4 asist yaptı. Güler oynadığı her 47.5 dakikada bir skora etki etti.