Dünya devi Microsoft'u 5 yaşındaki çocuk kurtardı!

Microsoft'un popüler oyun servisi Xbox Live'deki büyük bir açığı keşfeden Kristoffer Von Hassel dünyanın dilinde... Babasının Xbox Live hesabına parolayı bilmediği halde girmeyi başaran Hassel, bunun için herhangi bir hack yöntemi kullanmadı. Sadece 'space' yani 'boşluk' tuşuna defalarca basan ve şifre hanesini doldurduktan sonra 'Enter' tuşuna tıklayan Hassel bu şekilde hesaba giriş yapmayı başardı.

'Space' butonuna defalarca basarak herhangi bir hesabın açılabildiğinin ortaya çıkmasıyla baba Robert Von Hassel durumu Microsoft'a bildirdi. Söz konusu açığı hızlıca kapatan Microsoft ise bu dev hatayı keşfettiği için Hassel'a 50 dolarlık para ödülü ve ücretsiz Xbox Live aboneliği hediye etti.