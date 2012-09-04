'Dünya devi Japon firma İstanbul’da kontrolsüz satış mı yapıyor?'

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, birçok hazır gıdada kullanılan tartışmalı gıda katkı maddesi MonosodyumGlutamat (MSG) ile ilgili yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. . Oran, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’e, “Dünyanın en büyük MSG üreticisi ve tedarikçisi olduğu belirtilen AJINOMOTO isimli Japon gıda firmasının İstanbul’da büyük gıda firmalarının dışında otel ve lokantalardaki aşçılara da doğrudan MSG sattığı iddiası doğru mudur” diye sordu. Önergede, TİME dergisinin 22 Ocak 2001 tarihinde yayınlanan haberine dikkat çeken Oran, söz konusu firmanın Endonezya’da sattığı MSG ürünlerinde domuz enzimlerine rastlandığı bilgisinin yer aldığını vurguladı ve “ Japon gıda firmasının, domuz, domuz yağı ve diğer domuz ürünlerini kullanıp kullanmadığı yönünde herhangi bir işlem, inceleme yaptınız mı?” dedi.

Oran’ın Eker’den yanıt beklediği sorular şöyle:

- MSG'nin 100 sene önce bir kimyager tarafından keşfedilmesinden sonra patentini alıp, ticari olarak satışına başlayan ve bugün dünyanın en büyük MSG üreticisi ve tedarikçisi olduğu belirtilen AJINOMOTO isimli Japon gıda firmasının İstanbul’da başta MSG olmak üzere gıda ve yem sanayinde hammadde olarak kullanılan pek çok farklı kimyasal madde üretip sattığı doğru mudur? Bu firmanın Bakanlığınızdan aldığı üretim ve satış izinlerin kapsamı nedir? Bu firmanın herhangi bir resmi kurum-kuruluşa sattığı bir var mıdır, bugüne kadar hangi ürünler satılmıştır?

Aşçılara doğrudan mı satılıyor?

- İstanbul’da büyük gıda firmalarının dışında otel ve lokantalardaki aşçılara da bu firma tarafından doğrudan MSG satıldığı iddiası doğru mudur?

Merdiven altı satış mı başladı?

- Merdiven altı denilen işletmelerde “Lezzet Tuzu” adı altında kontrolsüz biçimde poşet içerisinde kiloyla MSG satıldığı duyumunun gerçeklik payı nedir?

- Gıda mevzuatında MSG’nin kullanımı ile ilgili katı kurallar bulunduğu ve gıdalara-yemeklere Gıda Mühendisleri eşliğinde eser düzeyde eklenmesi gerekirken aşçılar tarafından bilinçsizce ve kontrolsüz biçimde kullanıldığı iddiası doğru mudur?

- MSG’nin doğal olduğu öne sürülmesine karşın doğada var olan amino asit çeşidinin glutamik asit olduğu; MSG’nin ise şeker pancarı, şeker kamışı gibi nişastalı ürünlerden, laboratuvar ortamında üretilmiş yapay bakterilerle mayalandırma işlemi sonucu elde edilerek, beyazlatma ve rafine gibi türlü işlemlere maruz kaldığı bilgisi doğru mudur?

TIME Dergisi'nin domuz iddiası

- TİME dergisinin 22 Ocak 2001 tarihinde yayınlanan bir haberinde, söz konusu firmanın o yıl içerisinde Endonezya’da sattığı MSG ürünlerinde domuz enzimlerine rastlandığı bilgisi yer almaktadır. Bu bakımdan AJINOMOTO’nun domuz, domuz yağı ve diğer domuz ürünlerini kullanıp kullanmadığı yönünde herhangi bir işlem, inceleme yaptınız mı?

- Bakanlığınız davet, resepsiyon ve yemeklerinde MSG’li ürünler servis edilmekte midir?”