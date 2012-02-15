Dünya devi cips markası 2.7 milyar dolara satıldı

T24 - Procter & Gamble, bünyesindeki ünlü cips markası Pringles’ı 2.7 milyar dolara Kellogg Co.’ya satıyor.

Procter & Gamble şirketi ise Pringles’ın satış işleminin karşılıklı olarak tamamlandığını açıkladI.

P&G’nin Pringles’ı Kellogg’un ana şirketi Diamond Foods’a geçen yıl satma konusunda anlaştığı ancak anlaşmanın ABD’de Diamond’a yönelik mali incelemeler devam ettiği için düştüğü belirtildi.

P&G, Kellogg’la anlaşmanın bu yaza kadar tamamlandırılacağını açıkladı.

P&G, vergilerden arındırılmış haliyle şirkete 1.4 ile 1.5 milyar dolar gelir getireceğini ifade etti.

Pringles’ın 1.700 çalışanın Kellogg’a aktarılacağı da söylendi.

Pringles şu anda yıllık satışlardan 1.5 milyar dolar kazanıyor.