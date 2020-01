Dünya dalış şampiyonu Derya Can'ın hedefi yeni rekorlar

Ahmet ACAR/KAŞ(Antalya), (DHA)- DÜNYA dalış şampiyonu milli sporcu Derya Can, Antalya\'nın Kaş İlçesi\'nde düzenlenecek Serbest Dalış Outdoor Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Serbest Dalış Outdoor Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası 7-10 Eylül 2017 tarihlerinde Kaş\'ta gerçekleştirilecek. 7 Eylül\'de teknik toplantıyla başlayacak yarışmanın ikinci günü Paletli (Mono-Bifin) Sabit Ağırlık Apnea ve Küp Apnea, üçüncü günü Paletli (Bifin) Sabit Ağırlık Apnea yarışması yapılacak.

Yarışma hazırlıklarını Kaş\'ta sürdüren dünya dalış şampiyonu Derya Can, ilk hedefinin 7- 9 Eylül tarihlerinde yapılacak Serbest Dalış Outdoor Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası\'nda iyi bir sonuç elde etmek olduğunu söyledi.

2- 12 Ekim tarihlerinde yine Kaş\'ta Avrupa Serbest Dalış Şampiyonası yapılacağını hatırlatan Derya Can, 17- 18 Aralık 2016\'da \'paletsiz değişken ağırlık\' dalında 94 metreye, \'paletli serbest değişken ağırlık\' dalında ise 111 metreye dalarak tek nefeste en derine dalan kadın sporcu oldum. 24 Şubat 2017\'de Avusturya\'daki Weiznsee Gölü\'nde buz altında 120 metreye dalarak yeni bir dünya rekoru kırdım. 3 ayda 3 dünya rekoru kıran ilk Türk kadın sporcu oldum\" dedi.

HEDEF YENİ DÜNYA REKORLARI

Başarılarının üzerine yenilerini eklemeyi hedeflediğini anlatan Derya Can, Serbest Dalış Outdoor Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası\'nın Avrupa Serbest Dalış Şampiyonası\'nın ön hazırlığı niteliğinde olduğunu kaydetti. Türkiye Serbest Dalış Şampiyonası\'nda yeni Türkiye rekorları kırmak istediğini vurgulayan Derya Can, \"Avrupa Serbest Dalış Şampiyonası\'nda dünya rekorları kırarak ülkeme altın madalyalar kazandırmak istiyorum. Bu şampiyonların ardından yine Kaş\'ta yeni bir dünya rekoru denemem olacak. En büyük amacım şu ana kadar kırdığım 6 dünya, 50 Türkiye rekoruna yenilerini eklemek, ülkemin adını bu dalda duyurmak\" dedi.

FOTOĞRAFLI