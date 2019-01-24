Dünya'da yaşam elementleri 4,4 milyar yıl öncesindeki çarpışmaya dayanıyor

Bilim insanları, Dünya'da yaşam için gerekli elementlerin, muhtemelen 4,4 milyar yıl önce Ay'ın oluşumuna yol açan çarpışmadan sonra ortaya çıktığını bildirdi.

Science Daily ve LiveScience'ın haberine göre, ABD'de Rice Üniversitesinde görevli taş bilimciler, 4,4 milyar yıl önce Dünya ile Mars büyüklüğünde gezegen arasındaki çarpışmaya ilişkin bir milyarın üzerinde simülasyon çalışması yaptı.

Çalışmaların sonunda "akla en yatkın" senaryonun, çekirdeğinde yüzde 25 ila 30 oranında sülfür içeren Mars büyüklüğündeki gezegenle Dünya'nın çarpışarak iç içe geçmesi olduğu bulgusu elde edildi. Dünya'nın büyük olasılıkla bu çarpışmayla karbon, nitrojen, sülfür ve yaşam için gerekli diğer elementlere sahip olduğu kaydedildi.

Bilim adamları, Dünya'nın bu dönemde çekirdek dışında kalan kısmında bu elementlerin neredeyse yok denilecek kadar az olduğuna işaret etti.

Çalışmanın ayrıntıları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.