-DÜNYA ÇOCUKLARINDAN ERDOĞAN'A ARMAĞANLAR ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çocuklara, ''Geleceğin dünyasını siz şekillendireceksiniz, yarının dünyasını siz inşa edeceksiniz. Siz, kardeşliği, dayanışmayı, paylaşmayı ne kadar büyütürseniz, dünyada da sevgi o kadar büyüyecektir'' diye seslendi. Erdoğan, 36 ülkeden geldiği belirtilen konuk çocuklara kalem seti hediye ederken, onlar da kendi ülkelerinden getirdikleri armağanları sundular. Başbakan Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye'ye gelen çocukları kabul etti. Çocukların birbirleriyle iletişimi hiç koparmamalarını rica eden Başbakan Erdoğan, ''Hem birbirinizle, hem Türkiye’deki kardeşlerinizle her an irtibat halinde olun. Birbirinize mektuplar yazın, e-postalar gönderin. Burada kurduğunuz dostlukları bir ömür boyu yaşatın'' dedi. Çocuklara, birbirleriyle olduğu kadar, dünyanın farklı ülkelerinde, annesi babası olmayan, defteri, kitabı, bilgisayarı, oyuncakları olmayan çocuklarla da iletişim kurmaları çağrısında bulunan Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Çocuk yaşında çalışmak zorunda kalan milyonlarca arkadaşınız olduğunu unutmayın. Çocuk yaşında ağır işlerde çalıştırılan, hatta savaşlarda asker olarak kullanılan çocuklar olduğunu lütfen hatırınızdan çıkarmayın. Çocukluğunu yaşayamadan, büyüklerin savaşında anne babalarını, hatta kendi uzuvlarını kaybeden çocuklar olduğunu hatırlayın ve anne babalarınıza hatırlatın. Bütün o çocuklar için, akşam yatağa girdiğinizde dua etmenizi sizlerden özellikle rica ediyorum. Geleceğin dünyasını siz şekillendireceksiniz, yarının dünyasını siz inşa edeceksiniz. Siz, kardeşliği, dayanışmayı, paylaşmayı ne kadar büyütürseniz, dünyada da sevgi o kadar büyüyecektir.'' -ÇOCUKLARA KALEM SETİ HEDİYE ETTİ- Türkiye'de, çocuklara bir bayram sevinci yaşatabilmenin, dünyanın en güzel duygusu olduğuna inandıklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, ''İşte bu düşüncelerle, Türkiye'de çok iyi vakit geçirmenizi diliyor, sizlerin ve tüm dünya çocuklarının bayramı olan 23 Nisan'ı en iyi şekilde değerlendirmenizi temenni ediyorum'' dedi. Konuk çocuklardan, bu güzel bayramın taşıdığı anlamı, burada oluşan sevgi ve dostluğu, Türkiye'den bir selam olarak, ülkelerindeki çocuklara da götürmelerin isteyen Başbakan Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Başbakan Erdoğan, daha sonra 36 ülkeden geldiği belirtilen konuk çocuklara kalem seti hediye ederken, onlar da kendi ülkelerinden getirdikleri armağanları sundular. Bu arada Başbakan Erdoğan salona Senegal ve Moldova'dan gelen çocukların ellerinden tutarak girdi. Kabulde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da hazır bulundu. Azeri öğrenci şiir okurken, Irak'ın Kerkük şehrinden gelen çocukla da yakından ilgilenen Erdoğan, çocuğu ''Bu menim gardaşım'' diyerek öptü. Japonya'dan gelen çocuk üzerinde ''Teşekkürler'' yazan yelpazeyi hediye etti ve uzak doğu dövüş sanatlarını ifade eden bir figür yaparak Başbakan Erdoğan'ın yanında poz verdi. Kırgız öğrenci yanına geldiğinde, ''At nerede? Kırbaç burada, at yok'' diye espri yapan Erdoğan, salona beraber girdiği Moldovalı kız çocuğu kürsüye geldiğinde, bu öğrenciyi misafir eden Türk öğrenciye, ''Kızıma iyi bak bakmazsan darılırım'' dedi. Çocuklar, Başbakan Erdoğan'a ülkelerinin geleneksel giysilerini de hediye ettiler. Erdoğan, Türkmenistan'dan gelen bir çocuğun getirdiği geleneksel şapkayı taktıktan sonra da gazetecilere dönerek, ''Seçim öncesi bayağı malzeme çıktı'' diyerek espri yaptı.