T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dünya çocukları, Pamukkale'de

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri için Denizli'ye gelen 6 ülkeden 230 çocuk, Pamukkale'yi gezdi.

20 Nisan 2009 03:00

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Denizli'ye gelen 6 ülkeden 230 çocuk, Pamukkale'yi gezdi.

Arnavutluk, Kazakistan, Vietnam, Kolombiya, Bulgaristan ve Nijerya'dan gelen çocuklar, Pamukkale'ye hayran kaldı.

Dünya çocukları daha sonra antik tiyatroda TRT'nin düzenlediği programda ülkelerine ait gösterileri sundu.

Denizli Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anadolu kenti olarak ilk defa dünyadan gelen bütün çocuklarımıza kapılarımızı açtık. Onları misafir ediyoruz. Tarihi ve kültürel anlamda yurdumuzun tanıtılması için bir çalışma yapmış oluyoruz" dedi.

İlk defa böyle bir yer gördüğünü dile getiren Vietnamlı Yui, Türk milletini çok sevdiklerini ve aynı karşılığı gördüklerini belirtti.

Vietnamlı Yum da "Ailemin de böyle bir yeri görmesini isterim. Onları daha sonra getireceğim. Gerçekten çok güzel bir yer. Çok sıcak ve yardımsever insanlar. Biz onları çok sevdik. Türkiye gerçekten güzel bir ülke" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24