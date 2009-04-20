Dünya çocukları, Pamukkale'de

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Denizli'ye gelen 6 ülkeden 230 çocuk, Pamukkale'yi gezdi.



Arnavutluk, Kazakistan, Vietnam, Kolombiya, Bulgaristan ve Nijerya'dan gelen çocuklar, Pamukkale'ye hayran kaldı.



Dünya çocukları daha sonra antik tiyatroda TRT'nin düzenlediği programda ülkelerine ait gösterileri sundu.



Denizli Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anadolu kenti olarak ilk defa dünyadan gelen bütün çocuklarımıza kapılarımızı açtık. Onları misafir ediyoruz. Tarihi ve kültürel anlamda yurdumuzun tanıtılması için bir çalışma yapmış oluyoruz" dedi.



İlk defa böyle bir yer gördüğünü dile getiren Vietnamlı Yui, Türk milletini çok sevdiklerini ve aynı karşılığı gördüklerini belirtti.



Vietnamlı Yum da "Ailemin de böyle bir yeri görmesini isterim. Onları daha sonra getireceğim. Gerçekten çok güzel bir yer. Çok sıcak ve yardımsever insanlar. Biz onları çok sevdik. Türkiye gerçekten güzel bir ülke" diye konuştu.

