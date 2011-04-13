Dünya çocukları 'dargınlık' bilmiyor

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA



Devlet Tiyatroları'nın bu yıl 7. düzenleyeceği “Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali” için nefesler tutuldu. Festival, 24-29 Nisan tarihleri arasında dünya çocuklarını buluşturacak.



İsrail'den Togo'ya



Ulu önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”na tiyatro sanatı ile katkıda bulunmak, Türk tiyatrosunun dünya çocukları yoluyla yurtdışına açılımını sağlamak, tanıtmak kültürlerarası alışverişi sağlamak amacıyla düzenlenen festivale, bu yıl

Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Letonya, İsrail, Bulgaristan, Endonezya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Başkurdistan, İtalya, Fransa ve Togo’dan konuklar var.

Festivalde, Ankara ve Sivas Devlet Tiyatroları’nın çocuk oyunları sahnelenecek. 24 Nisan Pazar günü Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin’ile start verilecek Festival Anıtkabir ziyareti ile başlayacak. Kuğulu Park’ta şenlik yürüyüşü yapılacak aynı gün Akün Sahnesi’nde Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “CAMDAN KALP” oyunu ile festival açılışı gerçekleştirilecek.











Festivalde yer akab oyunlar şöyle:

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: “Post Komedi Gösterisi” (7-77 Yaş ) 26 -27 Nisan tarihlerinde saat 11:00 ve 14:00’de Akün Sahnesi’nde,

HOLLANDA:“Çizgideki Sihir” (4 yaş ve üzeri) 28 - 29 Nisan tarihlerinde saat 11:00 oyun, 14:00’de oyun ve oyun sonrası Atölye Çalışması Akün Sahnesi’nde,

LETONYA:“Odesa’nın Planı” (13 yaş ve üzeri) 27 Nisan Çarşamba günü saat 11:00’de oyun ve saat 14:00’de oyun ve oyun sonrası 19 yaş üzeri için Atölye Çalışması Şinasi Sahnesi’nde; 28 Nisan Perşembe günü saat 11:00 ve 14:00’de Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde,

İSRAİL: “Küp Sirki” (4 yaş ve üzeri) 28 Nisan Perşembe günü saat 11:00’de oyun ve saat 14:00’de oyun ve oyun sonrası Atölye Çalışması Şinasi Sahnesi’nde;

BULGARİSTAN:“Marifetli Tavukçuk” (4yaş ve üzeri) 27 Nisan Çarşamba saat 11:00 ve 14:00’de Küçük Tiyatro’da ve 28 Nisan Perşembe saat 11:00 ve 14:00’de Altındağ Tiyatrosu’nda,

ENDONEZYA:“Bişma’nın Yıkımı” (5 yaş ve üzeri) 28 Nisan Perşembe günü saat 11:00 ve 14:00’de Küçük Tiyatro’da

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ: Lefkoşa Belediye Tiyatrosu “Alice Harikalar Diyarında” (7-12 Yaş) 25 ve 27 Nisan tarihlerinde saat 11:00 ve 14:00’de Altındağ Tiyatrosu’nda,



BAŞKURDİSTAN: Mustaya Karima Ulusal Gençlik Tiyatrosu “Altın Balta” (3-13 Yaş) 25 ve 26 Nisan tarihlerinde saat 11:00 ve 14:00 İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’nde,

İTALYA:“Pamuk Prenses” (5 yaş ve üzeri) 25 ve 26 Nisan tarihlerinde saat 11:00 ve 14:00 Stüdyo Sahne 1’de,

TOGO: “Zando’nun Maceraları” (3-8 Yaş) 27 ve 28 Nisan tarihlerinde saat 11:00 ve 14:00 Stüdyo Sahne 1’de,



Sivas Devlet Tiyatrosu: “Sihirli Keman” (7-12 Yaş) 25 ve 26 Nisan tarihlerinde saat 11:00 ve 14:00 Küçük Tiyatro’da,



Ankara Devlet Tiyatrosu “Camdan Kalp” (6-16 Yaş) 25 Nisan Pazartesi saat 11:00 ve 14:00’de Akün Sahnesi’nde,

Ankara Devlet Tiyatrosu “Keloğlan-Keleşoğlan” (7 yaş ve üzeri) 25 Nisan Pazartesi saat 11:00 ve 14:00 Şinasi Sahnesi; 26 Nisan Salı günü saat 11:00 ve 14:00 Altındağ Tiyatrosu’nda,

Ankara Devlet Tiyatrosu “Nereye Koşuyorsun Böyle Minik Tay” (7-12 Yaş) 26 ve 29 Nisan tarihlerinde saat 11:00 ve 14:00 Şinasi Sahnesi’nde,

Ankara Devlet Tiyatrosu “Narnia Günlükleri” (7-17 Yaş) 25 Nisan Pazartesi günü saat 11:00 Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde,

Ankara Devlet Tiyatrosu “Benim Tatlı Meleğim” (7-12 Yaş) 26 , 27 ve 29 Nisan tarihlerinde saat 11:00 Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde,

Ankara Devlet Tiyatrosu “Boğaç Han” (7-12 Yaş) 27 ve 28 Nisan tarihlerinde saat 11:00 ve 14:00 İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’nde; 29 Nisan Cuma saat 11:00 ve 14:00 Küçük Tiyatro’da,

İzmir Özel Ege Lisesi “Çirkin Ördek Yavrusu” (6-14 Yaş) 25 Nisan Pazartesi saat 11:00 Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde,



Van Akdamar-İrfan Baştuğ İlköğretim Okulu “Çocuklarda Umut Var” 27 ve 28 Nisan tarihlerinde saat 11:00 Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde,