Dünya çocuklar için kötüye gidiyor

Dünya genelinde her 12 çocuktan biri yoksulluk içinde yaşıyor, okula gidemiyor ya da şiddet kurbanı oluyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısı ile açıkladığı rapora göre, dünya genelinde çocuklar 20 yıl öncesine kıyasla daha kötü şartlarda yaşıyor.

UNICEF, 37 ülkedeki 180 milyon çocuğun ebeveynlerinden çok daha zor şartlarda, aşırı yoksulluk içinde yaşadıklarını belirtti. New York'ta bugün açıklanan raporda, bu duruma gerekçe olarak dünya genelindeki çatışmalar ve hükümetlerin kötü çalışmaları gösterildi.

UNICEF Veri ve Araştırma Politikaları Direktörü Laurence Chandy, "son nesil bir öncekine göre benzeri görülmemiş şartlara sahip olup, kazanımlar elde etti ancak unutulmuş bazı çocuklar bunun dışında kaldı. Bu ne ne onların ne de ailelerinin hatası" şeklinde konuştu.

Yoksulluk ve açlık artıyor

Çocukların durumunun kötüye doğru gittiği ülkelerin başını Güney Sudan çekiyor. Raporda, Orta Afrika Cumhuriyeti, Suriye ve Yemen'de de çocukların ebeveynlerinden daha kötü şartlarda yaşadıkları bilgisi veriliyor. Yoksulluğun 14'ten fazla ülkede tırmandığı, Kamerun, Zimbabve ve Zambiya'da insanların günde 1 dolar 90 cent ile yaşamak zorunda kaldıklarına dikkat çekildi.

UNICEF'in raporunda ayrıca aralarında Suriye ve Tanzanya'nın da olduğu 21 ülkede ilkokula giden çocukların sayısının düştüğü, Irak, Ukrayna ve Libya'nın bulunduğu 19 ülkede ise şiddet nedeniyle yaşamını yitiren çocukların sayısının arttığı belirtildi.

dpa/GA/HS

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