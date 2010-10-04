Dünya Çocuk Günü'nde Türkiye sınıfta kaldı

T24 - Bugün 4 Ekim Dünya Çocuk Günü... Ancak Türkiye dahil, dünyanın çocuk karnesi kırıklarla dolu: Şiddet, cinsel taciz, ekonomik istismar, kaçırılma, zorla çalıştırılma, eğitim kalitesinin düşüklüğü...



Türkiye’de çocuklara yönelik olumsuzlukların başında şiddet geliyor.



Şiddeti cinsel taciz ve ekonomik istismar takip ediyor.



Çocuğa yönelik şiddetin yüzde 20 arttığını ifade eden Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, “Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de son 10 yıl içinde çocuk ihmali ve istismarı vakalarında artış oldu. Bunlar içinde en çok öne çıkanlar ise cinsel tacize yönelik olaylar. Türkiye’de çocuğa yönelik şiddet yüzde 20 oranında artarken, son dönemde okul öncesi çocuklara yönelen şiddetin şeklinin en çok ‘darp’ olduğu ve şiddet uygulanan çocukların kapalı yerlerde kilitlendiği görülüyor. Şiddetin artmasının nedeni, yoksulluk, işsizlik ve boşanmış anne-babalar” dedi.



Ayrıca verilere göre son 5 yılda bin 659 çocuk kaçırılmış.

8 bin çocuk sokakta çalışıyor



Habertürk gazetesinin haberine göre, Türkiye’de sokakta çalışan çocuk sayısı yaklaşık 8 bin. En çok çocuğun çalıştığı kent sıralamasında Mersin, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Şanlıurfa, Van, Adana, Gaziantep, İstanbul başta geliyor.

4 bin çocuk sokakta yaşıyor



Mustafa Ruhi Şirin, sokakta yaşayan çocuk sayısının ise 4 bini bulduğunu söylüyor: "Ancak gündüz sokakta yaşayan, gece evine giden çocukları da dahil ettiğinizde, bu rakam 25 bine çıkıyor. Çalışan çocuk sayısında işsizliğe bağlı artış var. Kim ne derse desin Türkiye’de her 4 çocuktan biri çalışıyor. Bunların yaşları da 7-13 ile 14-18 arasında değişiyor. Türkiye’nin 0-18 yaş grubu 24 milyon 780 bin çocuğu var. Bunların yüzde 30’u yoksul. Yani her 4 çocuktan 1’i de yoksul."

İlköğretim tamam, hayata devam



Türkiye’de ilköğretim çağındaki her 4 çocuktan 3’ü okuduğunu anlayamadan okulunu bitiriyor. Türkiye, işleve yönelik okur yazarlık seviyesi çok zayıf ülkelerden biri. 8 yıllık zorunlu eğitime karşın örgün eğitime devam eden çocuk sayısında artış olmakla birlikte, 8 yıldan sonra okuluna devam eden çocuk sayısı çok düşük. Aslında zorunlu eğitim, eğitimde niteliği düşürdü. Okumak isteyen çocukla, zorunlu olarak okula devam eden çocuk aynı sınıfta olduğundan kalite düştü.



Son 7 yılda 150 bin sınıf yapılmasına rağmen Türkiye’nin hâlâ sınıf ortalaması 45 öğrenci. Sınıfların daha az kalabalık olduğu Amasya, Çankırı, Kırşehir’de okuyan çocuk İstanbul’da okuyandan şanslı.

Dünyada 2 milyon çocuk HIV'li



Dünyada da tablo pek parlak değil. Tüm dünyada 920 bin çocuk temiz su içemiyor. 2 milyon çocuk HIV virüsü taşıyor. AIDS yüzünden annesiz-babasız kalan 0-17 yaş tahmini çocuk sayısı ise 15 milyon."

"Size karşı mahcubuz çocuklar"



Dünya Çocuk Günü dolayısıyla “Daha Kaç Kalbimizin Olması Gerekir?” başlıklı Dünya Çocuk Günü Bildirisi’ni kaleme alan Şirin, “Yıl 2010, en çok size karşı mahcubuz çocuklar. Eksik yaşadığınız haklar, çektiğiniz acılar ve döktüğünüz gözyaşı sayısınca bağışlayın bizi. Umudun tazelenmesi, yeni bir başlangıç yapabilmek, ‘Savaşlar dışarı, barış içeri’ diyebilmek için bir kez daha şans tanıyın bize çocuklar. Hepimiz tıpkı bir çocuk oyununda olduğu gibi ‘Elim sende’ diyerek sobeleyelim birbirimizi. ‘Gözümüz, kulağımız, aklımız ve kalbimiz çocuklarda’ diye yeniden seslenelim çocuklara. Aklımız ve kalbimiz sizde çocuklar. İşte bu hayal değil, inanın gerçek!” ifadesini kullandı.



