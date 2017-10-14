Dünya Çimento Birliği: En ucuz çimento Türkiye’de

İstanbul, 14 Ekim (DHA) – Dünya Çimento Birliği Başkanı Emir Adıgüzel, Türkiye çimento sanayinin ciddi bir kapasite fazlası problemiyle karşı karşıya kaldığını ve arz fazlası nedeniyle dünya genelinde en düşük çimento fiyatlarının Türkiye’de olduğunu söyledi.

Dünya Çimento Birliği tarafından yayınlanan bültende, Türkiye, 20’den fazla uluslararası ve ulusal şirketi, 12 binden fazla çalışana istihdam sağlayan yapısı ve 75 milyon tonluk çimento üretimiyle Çin, Hindistan ve ABD ile birlikte dünyanın en önemli çimento endüstrilerinden birine sahip olduğu ve sektör, 10 milyon tonu aşan ihracat hacmiyle, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin gelişmesinde ve şehirleşmesinde büyük rol oynarken, ABD ve Avrupa gibi gelişmiş ülkeler için de Türkiye’yi en önemli tedarikçi konumuna getirdiği ifade edildi.

Yıllık tüketimin iki katı kadar üretim kapasitesi var

Bültende, 2009-2010 yıllarında Akdeniz havzası ve Ortadoğu bölgesinde yaklaşık 20 milyon tonluk ihracat hacmine sahip olan Türkiye çimento sektörünün, Arap Baharı ve Avrupa borç krizi sonrasında çevre pazarlardaki talep düşüşüyle birlikte ihracatında yüzde 50’ye yakın kayba uğradığı; ancak yine 2009 ile 2014 yılları arasındaki iç piyasadaki yıllık yüzde 8.5 büyümeyle canlılığını koruduğu duyuruldu. İç piyasadaki bu iyimser tablonun, 20 milyon tonun üzerinde ek kapasite getiren yeni yatırımları teşvik ettiği ve 2015 yılı ve sonrasında ekonomik büyümedeki görece yavaşlama, altyapı yatırımlarındaki düşüş ve mevcut kapasitenin 130 milyon tona bir başka deyişle yıllık tüketimin yaklaşık olarak iki katına ulaşması, sektörde önemli derecede atıl kapasitenin oluşmasına yol açtığı belirtildi. Bültene göre, bu dönemde karlılık oranları artan maliyet baskısıyla yüzde 3 oranında azalırken, kurdaki zayıflamayla kârlar yüzde 30 oranında eridi.

Konuyla ilgili Londra’da bir açıklama yapan Dünya Çimento Birliği (World Cement Association) Başkanı Emir Adıgüzel, “Türkiye Çimento Sanayi, ciddi bir fazla kapasite problemiyle karşı karşıyadır. Hiç yatırım yapılmasa bile 20 yıllık ihtiyacı karşılayacak çimento üretim kapasitesi mevcuttur. Bu yüzden dünyanın en düşük çimento fiyatları Türkiye’dedir. 2017 yılı itibarıyla dünya ve bölge ekonomilerindeki iyileşme ile birlikte Türkiye ihracata yönelerek Avrupa’nın çimento üretim merkezi olmalıdır’’ dedi.

Bültende, son 10 yıllık dönemde, zaman zaman yüzde 10’u geçen büyüme rakamlarına ulaşan çimento talebiyle gelişen ve modernleşen Türkiye’nin, küresel yakıt fiyatlarındaki yüzde 30 artış ve düşük kapasite kullanımı gibi maliyet artırıcı olumsuz faktörlere rağmen halen dünyanın en ucuz çimento fiyatlarına sahip pazarlardan biri konumunda bulunduğu belirtildi.