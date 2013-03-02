Dünya çevresinde yeni bir radyasyon kuşağı bulundu

Dünya çevresinde daha önce varlığı bilinmeyen 3. bir radyasyon kuşağı bulundu.

Keşfedilen bu yeni, kararlı olmayan ve bazen ortaya çıkan radyasyon kuşağı, Van Allen uzay araştırma sondalarında bulunan parçacık belirleme araçlarından gönderilen verilerle keşfedildi.

Sondalarda bulunan Göreceli Elektron Proton Teleskopu'nun (REPT) yaptığı yüksek çözünürlüklü incelemeler sayesinde keşfedilen radyasyon kuşağı, Science adlı bilimsel derginin 28 Şubat sayısında bilim dünyasına tanıtıldı.

NASA tarafından 30 Ağustos 2012'de uzaya gönderilen Van Allen sondaları, her birinde, takım halinde birbirinin aynı 5 aracı barındıran odalar bulunan iki uzay araştırma aracından oluşuyor.

Dünya'nın çevresindeki Van Allen kuşakları olarak adlandırılan önceki 2 radyasyon kuşağı, ABD'li fizikçi James A. Van Allen'in 1958'de "Explorer" suni uydusuyla yaptığı deney sonucu bulunmuştu.

Dünya'nın manyetik alanlarının etkisiyle biçimlenen ışınım kuşakları ya da bölgelerine radyasyon kuşağı adı veriliyor. Asıl kaynağını sağanak halinde güneşten gelen çok yoğun yüklü parçacıkların oluşturduğu bu kuşaklar, güneş fırtınaları ve uzay ikliminden etkilenerek çok büyük oranda genişleyebiliyor. Bu durum, uzayda bulunan iletişim ve Küresel Konumlama Sistemi (GPS) uydularının yanı sıra astronotlar için de tehlike oluşturabiliyor.

NASA'nın, Washington'daki bilim bölümü yardımcı yöneticisi John Grunsfeld, üstün yeteneklere ve son derece gelişmiş bir teknolojiye sahip Van Allen sondaları sayesinde, bilimadamlarının radyasyon kuşaklarının nasıl yüklü parçacıklarla dolduğu konusunda daha önce sahip olmadıkları ölçüde ayrıntılı bilgiye ulaştıklarını vurguladı.

Grunsfeld, sondaların bu yüklü parçacıkların değişimine neyin yolaçtığını ve bu süreçlerin Dünya atmosferinin üst tabakalarını ne şekilde etkilediğinin iç yüzünü anlama fırsatı vereceğini sözlerine ekledi.