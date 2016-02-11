İngiltere merkezli 'İfade Özgürlüğü Ödülleri'ne Türkiye'den iki aday: Dokuz8 ve Batman Yön Gazetesi

Dokuz8 haber ajansı ve ajans kurucusu Gökhan Biçici ve yerel Batman Yön Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ferit Tunç, İngiltere merkezli “Index on Censorship” tarafından verilen dünya çapındaki “İfade Özgürlüğü Ödülleri - 2016″da finale kaldı.

Dokuz8'in haberine göre; İndex on Censorship, “Dijital Aktivizm”, “Gazetecilik”, “Kampanya”, “Sanat” olmak üzere dört ayrı kategoride 5’er finalist açıkladı.

400 aday arasından 20 kişi ve kurum seçildi

Dünya çapında 400 aday arasından Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Wole Soyinka, ünlü Piyanist James Rhodes, Teknoloji girişimcisi Bindi Karia, Kolombiyalı Gazeteci Maria Teresa Ronderos, İnsan Hakları Avukatı Kirsty Brimelow ve Bahreynli kampanya aktivisti Nabeel Rajab’dan oluşan seçici heyet tarafından belirlenen 20 kişi ve organizasyon İndex on Censorship’in internet sitesinde duyuruldu.

Türkiye’den iki aday

Türkiye’den dokuz8HABER ve Gökhan Biçici dışında aday gösterilen bir diğer isim de “Gazetecilik” kategorisinde finale kalan Yerel Batman Yön Gazetesi Yazı işleri Müdürü Gazeteci Ferit Tunç oldu.

Her dört kategoride ödülü kazananlar ise 13 Nisan’da Londra’da düzenlenecek olan gala töreninde açıklanacak. Dört ayrı kategoride ödülün sahip olan kişi ve organizasyon bir yıl boyunca ifade Özgürlüğü Ödülü taşıyıcısı olacak ve çalışmaları da desteklenecek.