Dünya çapında onbinler 'bilimsel gerçekler' için yürüdü

ABD Başkanı Donald Trump'ın bilim ve araştırmaya yönelik bütçe kesintisi teklifinin ardından, bilimsel anlayışı savunan onbinlerce kişi dünya çapında gösteriler düzenledi.

Popülizmin yükselişine ve 'alternatif gerçekler' kavramına karşı çıkmayı amaçlayan gösteriler dünya çapında 600 şehirde planlandı.

ABD'nin başkenti Washington'daki gösteri öncesinde Avrupa ve Avustralya'da bilim insanlarının yanı sıra bilimselliği savunan kişiler de sokaklara döküldü.

İlk defa düzenlenen Bilim için Yürüyüş gösterileri, Dünya Günü'nde gerçekleşiyor.

Gösterilerin, bulgulara dayanan gerçekler üzerinde gittikçe artan siyasi baskıya karşı düzenlendiği belirtiliyor.

Göstericiler, iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, evrim teorisi ve cinsel sağlık eğitiminin verilmesi ve bilimsel araştırma bütçelerine daha fazla kaynak ayrılmasını istiyorlar.

Avustralya'nın Sydney kentinde beyaz laboratuvar önlükleriyle yürüyen binlerce kişi, siyasilere bilimsel çalışmalar yapan toplulukları destekleme çağrısı yaptı. Göstericiler "Bilim olmazsa, geriye kurgu kalır," "Düşünürlere ihtiyacımız var, inkarcılara değil" yazılı pankartlar taşıdı.

Avustralya'nın Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide ve diğer şehirlerinin yanı sıra Yeni Zelanda'nın Wellington ve Auckland kentlerinde de gösteriler vardı.

Sydney'deki gösteriye moleküler biyolog annesiyle katılan Parissa Zand, "Bu günde ve çağda, etrafta çok fazla yalan haber ve alternatif gerçek var, dolayısıyla bugün bizim bildiğimiz toplumu bilimin yarattığını hatırlamak önemli" diyor.

Lisede bilim öğretmeni olarak çalışan Byrne La Ginestra, "İnsanlara bilimin siyasi bir gündem değil, olgusal gerçek olduğunu anlatmamız lazım" diyor.

Avustralya'nın başkenti Canberra'da geçen yıl ulusal bilim enstitüsünden yüzlerce işe ödeneğin kesilmesi kararı, kamuoyunda tepki yaratması nedeniyle geri çekilmişti.

Avrupa'nın Paris, Londra, Bonn, Helsinki, Münih, Stockholm gibi şehirlerinde de yürüyüşler vardı.

Brezilya, Kanada, Japonya, Meksika, Nepal, Nijerya ve Güney Kore gibi ülkelerde de gösteriler planlandı.

ABD'de gösterileri organize edenler yürüyüşün partiler dışı olduğunu ancak, Donald Trump'ın bütçe kesintisi kararının hareketi başlattığını söylüyorlar.

Trump, Ulusal Sağlık Enstitüsü, NASA, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, Çevre Koruma Ajansı gibi ABD'nin önde gelen araştırma enstitülerinde bütçe kesintisine gideceğini açıklamıştı.

Kongre'nin bu bütçe teklifini kabul etmesi halinde, bu kurumların çalışanlarının üçte birinin işten çıkarılabileceği belirtiliyor.

Donald Trump, önceki Başkan Barack Obama'nın çıkardığı iklim değişikliğiyle mücadele yasalarını da iptal etmişti.