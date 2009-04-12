Almanya Maliye Bakanı Peer Steinbrück, ekonominin yeniden canlanması döneminde dünya çapında bir enflasyon yaşanabileceğini söyledi.



Steinbrück, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, kısa vadede bir enflasyon yaşanmasını beklemediğini belirterek, "Ancak orta vadede şimdi ekonomiye akıttığımız milyarlarca nakit parayı nasıl ortadan kaldıracağımızı düşünmemiz lazım" dedi.



Bunun tüm ülkelerin merkez bankaları için çözülmesi gereken zor bir sorun olduğunu ifade eden Steinbrück, "Piyasaya o kadar fazla para sürülüyor ki, sermaya piyasaları zorlanabilir ve yeniden canlanma döneminde dünya çapında enflasyon yaşanabilir" şeklinde görüş belirtti.



Almanya'nın önde gelen ekonomi uzmanlarından Peter Bofinger ise Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, Bakan Steinbrück'ün bu görüşüne karşı çıkarak, enflasyon tehlikesinden çok, bir deflasyon tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını savundu.



Bofinger, şirketlerin satışlarının azalması ve işsizliğin artması nedeniyle işçilerin iş yerlerinin kapanmaması için kendi kazançlarından taviz vereceklerini, bunun da geçen 13 yıl içinde Japonya'da olduğu gibi fiyatların yükselmesini önleyeceği görüşüne yer verdi.



