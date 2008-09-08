Dünya bu sırların peşinde

Hükümetin maden hamlesi

Geldi ‘Bor’un pazarı

Dünya devi şirketler, Türk şirketin uzun yıllar süren Ar-Ge ile ürettiği teknolojinin ham maddesini kullanarak ürünler geliştirme düşüncesindeydi; ancak şirket yetkilileri, bu teklifleri reddetti.NNT Nanoteknoloji Bor Ürünleri A.Ş Genel Müdürü Mehmet Can Arvas, NNT'nin Türkiye'nin bor madenlerini en ileri nanoteknoloji kullanarak geliştirdiği uç ürünlerin benzerinin dünya genelinde yapılamadığını söyledi.Tamamen yerli sermayeye ait şirketlerinin Ar-Ge personelinin uzun yıllar araştırmaları sonucu ortaya çıkardıkları ileri teknoloji ürünlerinin know-how'ının, ABD'nin motor yağlayıcı teknolojisindeki dev firmaları tarafından satın alınmak istendiğini ifade eden Arvas, bu talebi reddettiklerini dile getirdi. Amerika'nın bu teknoloji üzerine çalıştığı şirketlerin ürünlerinin mikron teknolojisi seviyesinde olduğunu belirten Arvas, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu şirketler, henüz ileri teknoloji olan nanoteknolojiyi kullanamıyorlar. Bu konuda yaptıkları açıklamalarda 4 yıl sonra nano ölçekli üretime geçebileceklerini, bunun için 4-6 milyar dolar arasında yatırım yapmayı planladıklarını da resmi olarak açıkladılar. Biz bu teknolojiyi dünyada üretebilen tek firma olduğumuzdan şirketimizden boru nanoteknoloji ile işleyerek oluşturduğumuz Angstrom ve nano ölçek (MCDP) denilen hammaddeyi istediler. Bu bir anlamda Türkiye'de geliştirilen ileri bir teknolojinin üretim sırlarını açıklamak anlamına geliyordu. Bu hammaddeyi alarak geliştirecekleri ürünleri çeşitli sektörlerde kullanacaklar ve piyasaya sunacaklardı. 'Bu teknolojinin know-how'ını bize verin, biz üretelim, kendi markamızı üretelim' dediler ancak şirketimiz bu teklifi kabul etmedi"ABD'deki dev şirketlerin hâlen mikro ölçekte geliştirdikleri motor yağlayıcı teknolojisini NNT'nin ham maddeleriyle kısa sürede nano boyuta taşımayı hedeflendiğini ifade eden Arvas, "Fakat biz ürünümüzün ham maddesini vermedik; çünkü bunu kendimiz kullanıyoruz. İç piyasaya ve yurt dışına ihraç ettiğimiz ürünlerin üretimi aşamasında bu ham maddeyi kullanıyoruz. Onlara cevabımız ise, 'Bizden ham madde değil, ürün alabilirsiniz' oldu" dedi.Arvas, dünyada motor yağlayıcı teknolojileri üzerine az sayıda şirketin çalıştığını belirterek, Borpower ürünlerinin üretim teknolojisine ilişkin bilgileri alma konusunda ABD'nin dev firmalarının yanı sıra Almanya ile pek çok Uzak Doğu ülkesinden de teklif geldiğini söyledi.Arvas, "NNT, bu teklifleri de reddetti. Biz, dünya bor rezervlerinin yüzde 70'ine sahip olan Türkiye'nin bor alanında dünya lideri olmasını istiyoruz. Bu nedenle bu tekliflere de kapalıyız. Bu gerçeğin altını çizmek istiyoruz" diye konuştu.Arvas, Borpower ürünlerinin İngiltere'de ve Almanya'da satılmaya başladığını, geliştirdikleri teknolojinin dünya bilim adamları tarafından 21. asrın en önemli buluşu olarak seçildiğini ve bu nedenle Münih'te bulunan Dünya Teknoloji Müzesine konulduğunu aktardı.Arvas'ın verdiği bilgiye göre, Borpower teknolojisi araç motorlarında yüzde 20'ye kadar yakıt tasarrufu sağlıyor, araçların rektefiye ve yağ ömrünü 2 kat uzatıyor.Dünyada bir ilk olan Borpower teknolojisinin Türkiye'ye yakıt-yağ tasarrufunda yılda 6-8 milyar dolar kazandıracağı belirtiliyor. Türkiye'de yılda 500 bin ton sanayi yağının kullanıldığı düşünüldüğünde, Borpower teknolojisinin bu rakamı 250 bin ton seviyesine indireceği, böylece hem ekonomiye hem çevreye katkı yapacağı ifade ediliyor.NNT, bor ile ilgili 250 yeni proje yürütüyor.