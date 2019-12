DÜNYA BU KLİBİ BEKLİYORDU

T24

“The Fame Monster” albümünde yer alan “Telephone” adlı şarkıya, kısa metraj bir film tadında çekilen yaklaşık on dakikalık klibin dünya prömiyeri dün akşam yapılmasına rağmen; video, Youtube’da daha ilk günden 4.5 milyon kişi tarafından izlendi.“Paparazzi” şarkısının videosunun devamı niteliğinde düşünülerek hazırlanan “Telephone” sarsıcı görüntülerle dolu. Beyonce’un da rol aldığı klibin içerdiği şiddet ve cinselliğin dozu tartışma yaratacak cinsten.Klibin ilk sahnelerinde cinsel organı sansürlü şekilde ekrana taşınan Lady Gaga, hakkındaki “hermafrodit” söylentilerine dalga geçercesine açıklık getirmiş. Lezbiyenlik ve yer yer sado mazoşist öğelerle bezeli klipte kullanılan kostümler ve dans koreografileri de yine çok konuşulacağa benziyor.“Bad Romance” klibindeki jiletten gözlüğün yerini, bu kez tüten sigaralardan yapılmış bir gözlük almış.Gelen bir telefonla hapis hayatı sona eren Lady Gaga’nın suç ortağı rolünde ise Beyonce var. Daha önce “Videophone” adlı şarkısının klibinde Lady Gaga’ya yer veren başarılı şarkıcının iyi bir işbirliği yaptığı ortada.Geçtiğimiz günlerde ünlü R&B şarkıcısı Rihanna da, Lady Gaga ile ortak bir iş yapmak istediğini açıkça dile getirmişti.Yüksek bütçesi ve görsel kalitesi ile dikkat çeken videonun birçok karesinde ürün yerleştirmeleri ve reklamların fazlalığı gözlerden kaçmıyor.Klibi hakkında “Benim kliplerimde her zaman gizli mesajlar vardır. Ama üstüne basa basa söylüyorum ki, her zaman insanların pop müzik için düşüncelerini sarsmaya çalışıyorum.” diyen sıradışı şarkıcı Lady Gaga, klibin ilerleyen bölümlerinde bir restoran dolusu insanı zehirli yemeklerle öldürdükten sonra Beyonce ile ortak bir dans sergiliyor.Klip, Quentin Tarantino’nun Kill Bill filminde kullanılan sarı kamyoneti andıran bir araçta bulunan “tehlikeli ikilinin”, filmin devam edeceğine dair bir notun ardından uzaklaşmasıyla sonlanıyor.