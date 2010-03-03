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Dünya bu diziyi tartışıyor

Spartacus dizisi sevişme sahneleriyle tartışma yarattı.Tartışmanın nedeni ise oyuncuların sürekli birbirleriyle sevişmeleri, toplu sevişme ayinleri düzenlemeleri.

03 Mart 2010 02:00

5Spartacus dizisinde yer alan sevişme sahneleri tartışma yarattı.

 
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Türkiye'ye getirilmesi planlanan Spartacus: Blood and Sand adlı dizi gösterildiği her ülkede ortalığı karıştırıyor.  Tartışmanın nedeni ise oyuncuların sürekli birbirleriyle sevişmeleri, toplu sevişme ayinleri düzenlemeleri. Son olarak Amerika'da, Hollanda'da ve İngiltere'de bazı bölümleri makaslandı. Dizide dünyanın ve Türkiye'nin Zeyna olarak tanıdığı Yeni Zelandalı aktris Lucy Lawless da yer alıyor.

Dizide gladyatörlerden, senatörlere, köylülerden memurlara sürekli bir seks ayini, seks ritüeli yapılıyor. Bu durum tarihçileri de ayaklandırdı. Bazı kesimler, seksin Roma döneminde önemli bir zaman geçirme aracı olduğunu söylerken, bazıları ise dizinin Roma'yı salt bir orjiye çevirmesinlden rahatsız.

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