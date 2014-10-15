Dünya Briç Şampiyonası’nı Nafiz Zorlu'nun takımı kazandı

Dünya Briç Şampiyonası’nda Nafiz Zorlu’nun da bulunduğu Dünya Açık Takımlar Şampiyonası’nda, bir kadın ve bir erkekten oluşan Karışık Takımlar’da Salvo Takımı altın madalyayı aldı.

40’ın üzerinde ülkeden 94 oyuncu katıldı

Çin’in Sanya şehrinde düzenlenen 14. Red Bull Dünya Briç Serileri’nde Karışık Takımlar Dünya Şampiyonası’nı, içerisinde Türkiye’den Nafiz Zorlu’nun da bulunduğu Salvo Takımı kazandı. Zorlu dışında; Marion Michielsen, Zia Mahmood, Sabine Auken, Roy Welland ve Anita Sinclair’den oluşan ekip altın madalyanın sahibi oldu.

40’ın üzerinde ülkeden 94 oyuncu katıldığı müsabakada Salvo Takımı, 54 board ile yakın bir final sonucu Çinli Geel Automobile’i 103’e 90 “uluslararası maç puanı” (IMP) ile yendi.

Takıma “Salvo” ismi, Lille’de yapılan Dünya Briç Serileri’nde beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden, ünlü bir Türk Briç oyuncusu olan Salvador Assel’in anısına verildi.

Nafiz Zorlu kimdir?

1979'da ilk kez briç milli takımında oynayan Nazif Zorlu, 2004'e kadar 13 kez katıldığı şampiyonalarda Türkiye'yi temsil etti. 2 dönem Altay Spor Kulübü'nde başkanlık yapan Zorlu, birçok kez yönetim kurulunda bulunmuştur. 2 kız çocuğu babası olan Nafiz Zorlu'nun düzenli ortağı, iki yıl önce 58 yaşındayken, Lille’de düzenlenen Briç serilerinde hayatını kaybeden Salvador Assael'di.



