T24 LogoT24 Logo
Spor

Dünya Boks Şampiyonası'nda madalyalar garanti!

GUWAHATI, (DHA) Dünya Genç Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcularımız Canser Oltu ve Sueda Şahin yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi

24 Kasım 2017 16:37

GUWAHATI, (DHA)

Dünya Genç Kadınlar Boks Şampiyonası\'nda milli sporcularımız Canser Oltu ve Sueda Şahin yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.
Hindistan\'ın Guwahati kentinde 38 ülkeden sporcuların katılımıyla organize edilen şampiyonanın çeyrek final müsabakaları dün tamamlandı. Ülkemiz adına ringe çıkan ilk isim 69 kilodaki temsilcimiz Canser Oltu oldu. Hindistanlı rakibini oldukça çekişmeli bir maçın ardından yenmeyi başaran milli boksör bu sonuçla yarı finalde Rus rakibi Tatiana Gortiva\'nın karşısına çıkmaya hak kazandı ve madalyayı garantiledi.
Şampiyonada ülkemizi +81 kiloda temsil eden Sueada Şahin ise bay geçtiği turun ardından adını yarı finale yazdırarak madalyayı garantileyen bir diğer isim oldu. Temsilcimiz, Rus rakibi Krıstina Tkacheva ile finale yükselme mücadelesi verecek. 
Dünya Genç Kadınlar Boks Şampiyonası, 26 Kasım Pazar günü yapılacak final maçlarıyla tamamlanacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GUWAHATI DHA Dünya Genç Kadınlar BoksCanser OltuSuedaHindistan GuwahatiHindistanlıRusTatiana GortivaSueadaTemsilcimiz RusKrıstina TkachevaGenç Kadınlar BoksKasım PazarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24