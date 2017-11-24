Dünya Boks Şampiyonası'nda madalyalar garanti!

GUWAHATI, (DHA)

Dünya Genç Kadınlar Boks Şampiyonası\'nda milli sporcularımız Canser Oltu ve Sueda Şahin yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

Hindistan\'ın Guwahati kentinde 38 ülkeden sporcuların katılımıyla organize edilen şampiyonanın çeyrek final müsabakaları dün tamamlandı. Ülkemiz adına ringe çıkan ilk isim 69 kilodaki temsilcimiz Canser Oltu oldu. Hindistanlı rakibini oldukça çekişmeli bir maçın ardından yenmeyi başaran milli boksör bu sonuçla yarı finalde Rus rakibi Tatiana Gortiva\'nın karşısına çıkmaya hak kazandı ve madalyayı garantiledi.

Şampiyonada ülkemizi +81 kiloda temsil eden Sueada Şahin ise bay geçtiği turun ardından adını yarı finale yazdırarak madalyayı garantileyen bir diğer isim oldu. Temsilcimiz, Rus rakibi Krıstina Tkacheva ile finale yükselme mücadelesi verecek.

Dünya Genç Kadınlar Boks Şampiyonası, 26 Kasım Pazar günü yapılacak final maçlarıyla tamamlanacak.

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