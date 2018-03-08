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Sağlık

Dünya Böbrek gününde ‘Böbrek ve kadın sağlığı' konuşuldu

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- DÜNYA Böbrek Günü nedeniyle Kayseri Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’nde basın toplantısı düzenlendi

08 Mart 2018 16:04

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- DÜNYA Böbrek Günü nedeniyle Kayseri Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda böbrek gününün bu yıl teması olan \'böbrek ve kadın sağlığı’ hakkında bilgiler verildi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlileri, ‘Dünya Böbrek Günü’ nedeniyle Çocuk Hastanesi’nde basın toplantısı düzenledi. Çocuk Nefroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, “13 yıldan beri Mart ayının 2. perşembe günü, ‘Dünya Böbrek Günü’ olarak kutlanmakta, bugün de çeşitli etkinlikler yapılarak böbrek sağlığının önemi vurgulanmakta, toplumumuz böbrek hastalıklarından korunma, tanı ve tedavi konusunda bilgilendirilerek bir farkındalık oluşturulmaktadır. Dünya Böbrek Günü\'nün bu yıl teması ‘böbrekler ve kadın sağlığı’ olarak belirlendi” diye konuştu.
Böbrek hastalığı istatistiklerini paylaşan Prof. Dr. Poyrazoğlu, “Dünya genelinde 195 milyon kadının kronik böbrek hastalığına sahip olduğu ve yaklaşık 600 bin kadının böbrek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Biz de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Erişkin Nefroloji Bilim Dalları olarak ‘sağlıklı böbrek, mutlu kadın: mutlu ve sağlıklı bir gelecek’ sloganıyla bugün birtakım etkinlikler planladık. Bugün arkadaşlarımız okullara giderek, bilgilendirme toplantıları yapacak” dedi.
Türkiye Çocuk Nefroloji Derneği Başkanı ve Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ruhan Düşünsel de bu yıl iki önemli günün çakıştığını belirterek, “Dünya Kadınlar Günü\'nün geçmişi çok daha eski, Dünya Böbrek Günü 13 yıldır kutlanıyor. Her yıl bir tema seçiyoruz. Böbrek sağlığını korumaya yönelik çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Halkın bilinçlendirilmesi adına etkinlikler düzenliyoruz” diye konuştu.

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