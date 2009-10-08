Bakan Babacan, IMF toplantılarıyla ilgili "Çok sayıda katılımcı ömürlerinde ilk kez İstanbul'a geldiklerini söyledi. Dünya bizi daha iyi tanıdı" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ali Babacan Dünya Bankası ve IMF toplantılarının yapıldığı gündelerdeki görüşme trafiği konusunda bilgi veriyor:

Çok sayıda devlet yetkilisi ve global ekonomi aktörü ile görüştük görüşlerimizi paylaştık. Yatırımcılarla görüştük. Yoğun temaslarda bulunduk Orta Vadeli Planı uzmanlarla paylaştık. İstanbul dünya finans merkezi olacak. Bu görüşümüzü ilgililerle paylaştık ve bu görüşümüz destek buldu. Kendimizi anlatma fırsatı bulduk. 7 kat 127 bin metrekare olan bir yapıyı kazandık. Bu da Türk reel sektörünün gücü olarak kendini gösterdi. Çok sayıda katılımca ömürlerinde ilk defa İstanbul'a geldiklerini söyledi. Bizler gelip gidiyorlardır diye düşünürken aslında gelmedikleri idi. İstanbul'un güzelliklerini biraz daha duyurmamız gerekmekte olduğunu gördük. Dünya bizi daha iyi tanıdı.

Binlerce basın mensubunun takip ettiği toplantıların uzun yıllar akıllardan çıkmayacağını düşünüyorum. İstanbul toplantısı daha falaz hatırlanacaktır. Çünkü kriz döneminde yapılmıştır. Bu toplantılara tarihi bir anlam yüklemektedir. Organizayonun hazırlanmasında emeği geçen Hazine Müşteşarlığına, İstanbul Valiliği, Emniyeti, Belediyesi ve siz basın mensuplarına teşekkür ederiz. Özellikle de İstanbullulara sabırları için teşekkür ediyorum.

'Bu toplantılar nerede yapılırsa

yapılsın protestocuları cezbediyor'

Bu toplantılar nerede yapılırsa yapılsın protestocuları cezbediyor. Gösterilerin en az olduğu toplantılar Singapur toplantılarıydı. Oranın devleti baştan yasakladı. Bu anlamda ifade özgürlüğü konusunda büyük eleştirilere sahne oldu. Biz bunu o zaman açık açık konuştuk. Biz o zaman henüz Türkiye'de yapılmasını kararlaştırmamıştık. Biz o zamana kadar hukuki hak kazandığımız zaman bunu açık açık dış temaslarla yürüttük. Singapur'daki sorun İstanbul'da ne olacak demiştiler biz o zaman ifade özgürlüğünü kısıtlamayacağını ifade etmiştik.

Eylem demokratik bir haktır. Ancak kimi kötü niyetliler bu durumu fırsat yarattı. Bizim birinci önceliğimiz toplantıların güven içinde yapılmasıydı.

AYRINTILAR GELECEK..