Bir haftadır İran'da önemli temaslarda bulunan Necmettin Erbakan, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad'dan sonra İran'ın en önemli ismi olan Dini Lider Seyyid Ali Hamaney'le bir araya geldi.



Kaybedecek vakit yok



Erbakan-Hamaney görüşmesi yaklaşık 1.5 saat sürdü. Ortadoğu'da bir an önce barışın sağlanması gerektiğini belirten Erbakan, insanlığın kaybedecek vakti kalmadığını söyledi.

şeklinde konuştu.

Erbakan, "Ortadoğu'daki vahşete lafla değil, fiilen son verebilmek gerekiyor. Türkiye ve İran bu siyasi iradeyi birlikte ortaya koymalı. Dünya bizden adalet bekliyor" dedi.



İran'ın dini lideri Ali Hamaney de Erbakan ile tekrar görüşme fırsatı bulduğu için çok memnun olduğunu söyledi. Hamaney, "Sayın Erbakan'ın fikirlerinden oldukça istifade ettik. Dünyada barış tesis edilmeli ve yeni bir dünya kurulmalı" diye konuştu.

