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Yaşam

Dünya Biyoloji Olimpiyatları üçüncüsü Urfa'dan

Şanlıurfa Çağlayan Murat Koleji öğrencisi Ahmet Bahadır Ak, Endonezya’da yapılan Uluslararası Dünya Biyoloji Olimpiyatları'ndan Bronz madalya kazanarak döndü

15 Temmuz 2014 11:20

Uluslararası Dünya Biyoloji Olimpiyatları Endonezya’da yapıldı. 61 ülkeden 241 öğrencinin katıldığı olimpiyatta Fethullah Gülen cemaati kolejlerinden Şanlıurfa Çağlayan Murat Koleji öğrencisi Ahmet Bahadır Ak, üçüncü oldu.

Bronz madalyasıyla Şanlıurfa’ya dönen Ak’ı havaalanında ailesi, arkadaşları öğretmenleri karşıladı. Bu başarıyı beklediğini belirten Ak, “Lise boyunca okulumuzun ve ailemin desteği ile olimpiyatlara hazırlandım. 4 yıl boyunca çalıştım. Üzerimize düşeni yaptık.” dedi.

Zaman'dan Fethi Altun'un haberine göre, büyük emeklerin sonucu başarının geldiğini kaydeden baba Bekir Erol Ak da çok sevinçli olduğunu söyledi. Çağlayan Murat Koleji Müdür Yardımcısı Yusuf Ergin ise elde edilen başarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin benzer bir başarıya tanıklık etmediğini vurguladı. Ergin, “Öğrencimiz okulumuz tarihinde Doğu ve Güneydoğu tarihinde de diyebiliriz, şu ana kadar gelmiş en başarılı öğrenci. Hem okul dersleri hem olimpiyat derslerini bir arada götürmesi yönüyle takdire şayan.” diye konuştu. Bu olimpiyat başarısı ile birlikte bölgenin eğitimdeki başarısızlık algısının yıkılacağını aktardı. Bahadır Ak geçen yıl da biyoloji olimpiyatlarına katılmış dünya dördüncüsü olmuştu.

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