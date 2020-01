Dünya bir zamanlar çürük yumurta gibi kokuyordu

Araştırmacılar, tarihin en eski ‘yamyam organizma’ örneğine ulaştı. Superior Gölü’nün, Kanada’nın Ontorio ve ABD’nin Minnesota eyaleti arasında kalan kıyı şeridindeki kaya oluşumunda, 1.9 milyar yıllık yamyam bakteri izine rastlandı.

Gölün kuzeyinden batısına kadar uzanan ve ‘Gunflint chert’ olarak bilinen antik kaya oluşumu, 1.9 ile 2.3 milyar yıl öncesine uzanan bakteri kalıntıları barındırıyor. Kayalarda araştırma yapan bilim insanları, Gunflintia adı verilen bir siyanobakteri (fotosentez yapan bakteri) ile beslenen mikrop tespit etti.

Batı Avustralya Üniversitesi’nden Dr. David Wacey’in başını çektiği araştırmada, çubuk şeklindeki Gunflintia fosillerini yiyen heterotrof (dış beslenme) bakterinin 3 boyutlu görüntüsü elde edildi. Yamyam bakteriler, görüntüde turuncu küreler halinde görülüyor.



Dünya çürük yumurta gibi kokuyordu



Aynı zamanda Norveç’in Bergen Üniversitesi’nde de akademisyen olan Wacey, İngiltere’nin Oxford Üniversitesi’nden Profesör Martin Brasier ile yaptığı çalışmada, Gunflintia bakterisinin dış yapısının ölü bir bakteriye kıyasla çok daha delikli, yani hasarlı olduğunu fark etti.

ntvmsnbc'de yer alan Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırmada, 3-15 mikron büyüklük arasındaki mikroskobik fosillerin, bir diğer bakteri tarafından yendiği anlaşıldı.

Araştırmacılar, bakteriler arasında yaşanan kimyasal tepkimeden dolayı dünyanın 1.9 milyar yıl önce ‘çürük yumurta gibi koktuğunu’ belirtti.

Sciencespacerobots sitesinin haberine göre, Profesör Braiser araştırma hakkında şu açıklamayı yaptı: “Dış beslenme, yemekten sonra vücudumuzda yaşanan tepkimelerle aynıdır. Midemizdeki bakteriler besinleri çözerler. Bilimsel bulgular, bu kimyasal tepkimenin 3.5 milyar yıl öncesine uzandığını gösteriyor. Modern günümüzde, tepkimelerden ortaya çıkan hidrojen sülfür biyolojik olarak boşaltılıyor. Ancak 1.9 milyar yıl öncesini düşünürseniz, dünya çürük bir yumurta gibi kokuyordu.”