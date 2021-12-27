Dünya bir yıla daha Covid endişesiyle girerken 4 soruda Omicron varyantının geleceği

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Dünya genelinde yeni yıl kutlamalarına günler kala, bir yıl önce Koronavirüs’ün Alpha varyantının yarattığı endişenin yerini bu kez Omicron varyantı aldı. Salgın boyunca en hızlı bulaşan varyant olarak belirlenen Omicron karşısında, vaka artışlarına yönelik endişeler sürerken virüsün daha ağır hastalığa neden olmamasına ilişkin bulgular da "umut verici" olarak değerlendiriliyor.

The Guardian gazetesinde Britanya örneği üzerinden yapılan değerlendirme, yeni bir varyantla girilecek yeni yıl öncesi Omicron varyantına dair bilinenlere yer verdi. İşte değerlendirmede yer alan sorular ve yanıtları:

-Bu yılın vakalarıyla geçen kış arasında ne tür bir paralellik var?

Britanya’da Covid vakalarının son haftalarda rekor kırmasıyla iki yılın salgın durumu arasında bir benzerlik olduğu belirtildi. Öte yandan Covid-19 kaynaklı hastane başvuruları ve ölümlerin bir önceki yıla kadar düşük kaldığının altı çizildi.

Araştırmaların ön bulgularının Omicron varyantında ağır hastalık riskinin daha düşük olabileceğine işaret ettiği belirtildi. Bilim insanları bu ön bulguları “iyi haber” olarak değerlendirse de, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Britanya’da geçen cuma 122 bin Covid-19 vakası tespit edildi.

- Omicron’dan etkilenenlerin yaşlarında dikkati çeken bir fark var mı?

Yeni Covid vakalarının pek çoğunun genç yetişkinlerde görüldüğü belirtildi. Bilim insanları bu nedenle ağır hastalık riskinin düşük olabileceğini, Omicron’un riskli gruplarda görülmesinin hâlâ riskli olabileceğini söylüyor. Yeni varyantın yaşlara etkisiyle ilgili veriler hâlâ inceleme aşamasında.

- Virüs ağır hastalığa neden olma gücünü kaybedecek mi?

Pek çok bilim insanı bu ihtimalin güçlendiğini savunuyor. İskoçya, İngiltere ve Güney Afrika’dan son çalışmalar bu yöne işaret ediyor. Leicester Üniversitesi Solunum Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Julian Tang konuyla ilgili “Bu varyantın virüsün insan nüfusuna adapte olması için bir adım olduğunu hissediyorum. Bir anlamda bu virüsün da avantajına olur. Bu durumda insanları çok hasta olmayacakları bir şekilde enfekte eder ve virüs daha çok insana bulaşır” dedi.

- Covid-19 grip gibi bir hastalığa dönüşür mü?

Bazı sağlık yetkilileri, Covid-19’un influenza virüsü gibi hareket etmeye başlayabileceğini, yeni varyantlarla her yıl yapılacak bir aşıyla mücadele edilebileceğini düşünüyor. Dr. Tang, “Bence virüs çok yakında kendini pandemi halinden çıkararak daha hafif, daha bulaşıcı bir duruma gelecek. Bu durumda yalnızca risk grubundakilerin aşılanması önerilecek” dedi.