Dünya Bilardo Federasyonu Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in de yarışacağı bir sanal turnuva düzenleyecek

Dünya Bilardo Federasyonu (UMB) Koronavirüs salgını sürecinde ilk defa sanal bilardo turnuvası düzenleyecek. Dünya klasmanında Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in de olduğu ilk 8 sporcunun yarışacağı sanal turnuva, 12 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Sporcular kendi lokasyonlarında karşılıklı olarak 50 sayı üzerinden maç yapacaklar. Maçlar UMB sayfasında One Sports Tv aracılığı ile (Facebook ve Youtube) ve Kozoom.com'dan canlı yayınlanacak.

Turnuva sisteminde, sekiz sporcu dörderli iki gruba ayrılacaklar. Gruplardan çıkan en iyi birinci ve ikinci sporcular yarı finalde karşılaşacak. Kazananlar ilk sanal turnuvanın şampiyonunu belirlemek için final maçı yapacak.