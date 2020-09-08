Dünya basınında bugün | Yunanistan, savunma sanayisini güçlendirme kararı aldı

T24 Dış Haberler

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de gerilim yaşayan Yunanistan'ın hükûmet sözcüsü Stelios Petsas, hükümetin yeni silah satın almayı, ordusunu güçlendirmeyi ve savunma sanayisini modernize etmeyi planladığını açıkladı. Avrupa Birliği'nin sızdırılan belgeleri Brüksel'in Britanya Başbakanı Boris Johnson'a duyduğu güvenin azaldığını gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasında mali sorunlar yaşamaya başladı. Berlin'de tedavi gördüğü hastane, Noviçok isimli maddeyle zehirlendiği ortaya çıkan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin komadan çıktığını açıkladı.

8 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Sızan AB belgeleri: Brüksel’in Johnson’a güveni azalıyor

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılığına ilişkin süreç yeniden başlarken The Guardian, iki tarafın görüşmelerine dair belgelere ulaştı. Belgeler, Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın AB ile anlaşma konusunda devlet yardımı, sorun çözümü ve balıkçılık gibi gündemlerde geri adım atmadığını ortaya koydu. Telefon konuşması dökümlerinde bir AB yetkilisinin diplomatlara “Bu gündemleri bir telefon konuşmasıyla halletmek kolay olmayacak” dediği tespit edili. Avrupa Komisyonu’nun Britanya İçişleri Bakanı Priti Patel’in Brüksel’i baypas ederek beş büyük AB ülkesi bakanlarının ziyareti sırasında ‘yan anlaşmalar’ yapmasından endişe duyuluyor.

The Independent | “Başbakan Johnson’ın Brexit geri adımı Britanya’nın çıkarlarına zarar verecek”

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Britanya’nın Brexit ayrılık anlaşmasının bazı maddelerine uymayabileceği" yönünde çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. AB ve Britanya arasındaki Brexit anlaşması, İrlanda ve Kuzey İrlanda protokolünün adada barış, istikrar ve tek pazar bütünlüğünü korumak için gerekli olduğunu belirten Von der Leyen, Britanya’nın ayrılık anlaşması hükümlerine uymasını istedi.

Von der Leyen, “Britanya hükümetinin, uluslararası hukuk kapsamında zorunlu ve gelecekteki ortaklık için ön koşul olan ayrılık anlaşmasını uygulayacağına güveniyorum." ifadesini kullandı.

New York Times | Trump'ın savaş parası hızlıca eriyor

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasında mali sorunlar yaşamaya başladı. NYT'nin haberine göre ABD Başkanı kampanyası için toplanan 1.1 milyar doların 800 milyon dolarını harcadı. Trump'ın Biden'a kıyasla yaklaşık 200 milyon dolar avantajı olduğu konuşuluyordu.

The Washington Post | Kaşıkçı internet üzerinden tehdit edilmiş

2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetten kısa süre önce internet üzerinden tehditler almaya başladığı belirtildi. Ortaya çıkan kayıtlara göre yazılarını eleştirenlerin dili giderek sertleşti. Kaşıkçı, Twitter'da kişisel olarak hedef alındı. 2017'nin Aralık ayında bir kişi Kaşıkçı'ya, "Sonun başlangıcındasın. Bu ülkeye karşı yazdığın her kelimenin bedelini ödeyeceksin" yazdı.

Moscow Times | Berlin'deki hastane Navalni'nin komadan çıktığını duyurdu

Berlin'de tedavi gördüğü hastane, Noviçok isimli maddeyle zehirlendiği ortaya çıkan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin komadan çıktığını açıkladı. Navalni'nin kademeli olarak solunum makinesinden de çıkarılacağı ifade edildi. Doktorlar, zehirlenmenin uzun süreli etkilerinin ne olacağından hâlâ emin olmadıklarını belirtti.

Le Monde | Fransa’da Koronavirüs vakalarında ciddi artış

Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 7 bin 71 vaka tespit edildi. Bazı kentlerde hastaneye başvuru sayısında ciddi bir artış olduğu belirtildi. Aralarında Lille, Rouen, Le Havre, Strazburg gibi kentlerin de bulunduğu 7 bölge "kırmızı bölge" ilan edildi. Böylece ülkede "kırmızı bölge" sayısı 28'e yükseldi.

Al Jazeera | Türkiye ile gerilim artarken Yunanistan, savunma sanayisini güçlendirme kararı aldı

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de gerilim yaşayan Yunanistan'ın hükûmet sözcüsü Stelios Petsas, hükümetin yeni silah satın almayı, ordusunu güçlendirmeyi ve savunma sanayisini modernize etmeyi planladığını açıkladı. Petsas gazetecilere yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmek için müttefiklerle görüşüyoruz" dedi ve Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in Cumartesi günü yıllık ekonomi politikası konuşmasında savunma sektörü planını açıklayacağını belirtti.

Yunan bir hükümet yetkilisi geçen hafta Yunanistan'ın savaş uçağı almak için Fransa ve diğer ülkelerle görüştüğünü söylemişti.