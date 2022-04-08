Dünya basınında bugün | "Ukrayna daha fazla silah için yalvardı"

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Ketanji Brown Jackson'ın üyeliği Senato'da 53'e 47 karşı oyla onaylandı. Jackson, 9 üyeden oluşan mahkemenin 233 yıllık tarihindeki ilk kadın siyah yargıç olacak. Rusya ve Ukrayna, Donbas bölgesinde savaşın şu ana kadarki en kanlıları olması beklenen çatışmalara hazırlanırken Ukraynalı yetkililer Batı'dan daha fazla silah istedi. The Economist dergisi, ilk turu bu pazar (11 Nisan) gerçekleşecek Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi kapak sayfasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yer verdi.

8 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Sunak’ın eşi en az 20 milyon pound vergi tasarrufu etmiş olabilir

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın eşi Akshata Murty'nin "kendi vatanında ikamet etmeyen kişi" (non dom) statüsü sayesinde, yurtdışı gelirlerinin vergisini Britanya’da ödemek zorunda olmadığı ortaya çıktı. Moda tasarımcısı olan Akshata Murty halen Hindistan vatandaşı ve İngiltere'de "non domicile" yani "kendi vatanında ikamet etmeyen kişi" statüsünde bulunuyor. Bu statü için yılda 30 bin sterlin ödemek zorunda. Murty'nin sözcüsü Maliye Bakanı'nın eşinin İngiltere'de ödemek zorunda olduğu tüm vergileri ödediğini, yurt dışında elde ettiği gelirlerin vergilerini de diğer ülkelerde ödediğini açıkladı.

The Independent | Direnmenin ağır bedelini ödeyen şehir

The Independent muhabiri Kim Sengupta, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşı bölgeden aktarmayı sürdürüyor. Sengupta, yüzlerce Ukraynalının Rus güçlerine direnirken hayatını kaybettiğini aktardığı Çernigiv şehrine gitti.

New York Times | Jackson'ın Yüksek Mahkeme'ye girmesi onaylandı; destekçileri sembol anı kutladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Ketanji Brown Jackson'ın üyeliği Senato'da 53'e 47 karşı oyla onaylandı. Jackson, 9 üyeden oluşan mahkemenin 233 yıllık tarihindeki ilk kadın siyah yargıç olacak. Jackson'ın destekçileri, kararın mahkemeye çeşitlilik ve yeni hayat tecrübeleri getirdiğini ifade etti. Cumhuriyetçiler, Biden'ın adayının göreve getirilmemesi için yoğun bir kampanya yürütmüştü; ancak başarılı olamadılar.

Wall Street Journal | Ukrayna daha fazla silah için yalvardı

Rusya ve Ukrayna, Donbas bölgesinde savaşın şu ana kadarki en kanlıları olması beklenen çatışmalara hazırlanırken Ukraynalı yetkililer Batı'dan daha fazla silah istedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, NATO karargahında yaptığı açıklamalarda Rusya'nın saldırılarına karşılık vermek için daha fazla silaha ihtiyaçları olacağını dile getirdi.

Moscow Times | Novaya Gazeta, Kremlin'in sansüründen kaçınmak için Avrupa edisyonu kurdu

Rusya'nın en eski bağımsız gazetesi Novaya Gazeta'nın çalışanları, Ukrayan'daki savaşla daha da sıkılaşan Kremlin'in medya üzerindeki baskısında kaçınmak için Avrupa merkezli yeni bir haber kuruluşu kurdu.

Novaya Gazeta Avrupa, Novaya Gazeta'nın Rusya'daki yayınlarını yeni 'yalan haber yasası' nedeniyle askıya almasından 9 gün sonra kuruldu. Gazetenin Nobel Barış Ödüllü genel yayın yönetmeni Dmitri Muratov'a Novaya Gazeta'nın kapatılabileceği konusunda tehditlerde bulunulmuştu.

Novaya Gazeta Avrupa'nın Genel Yayın Yönetmeni Kiril Martinov, yeni yayının Novaya Gazeta'dan "hem yasal olarak hem de işleyişte" tamamen bağımsız olacağını söyledi. Yeni gazetenin haber merkezini Rusya'dan ayrılma kararı alan Novaya Gazeta çalışanları oluşturacak.

Moscow Times'a konuşan Martinov, "Hiç kimse Novaya Gazeta ve Novaya Gazeta Avrupa'ya aynı anda çalışmayacak. Kendi yayın kurulumuz ve yayın politikalarımız olacak" dedi.

Novaya Gazeta Avrupa'nın hem Rus vatandaşlara hem de uluslararası kamuoyuna ulaşmak için Rusça ve İngilizce olarak yayın yapacağı bildirildi.

Muratov'un Novaya Gazeta Avrupa'nın kuruluşunda yer alıp almayacağı bilinmiyor.

The Economist | Neden Macron’un kaderi Fransa’nın ötesinde bir önem taşıyor?

The Economist dergisi, ilk turu bu pazar (11 Nisan) gerçekleşecek Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi kapak sayfasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yer verdi. Anketler, seçimde Macron’un aşırı sağcı aday Marine Le Pen ile ikinci tura kalacağını gösterse de Le Pen’e artan destek Fransa’da aşırı sağın yükselişine ilişkin endişe oluşturuyor.

Le Monde | Rus gazı: Ambargo sorusu ısrarlı hale geliyor

ABD ve Britanya, Rusya üzerindeki ekonomik baskıları artıracak yeni yaptırımlar açıkladı. Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşta 40 günü geçerken Rus gazına olan bağlılığı sonlandırmak çok daha kritik bir biçimde tartışılmaya başlandı. Litvanya bu kararı alırken Almanya, doğalgaz modelini yeniden değerlendirmenin gerekliliğini vurguladı. Fransa’da aynı zamanda iklim kriziyle mücadeleye de yanıt veren enerji ekonomisi tartışılmaya başlandı.

Al Jazeera | Suudi Arabistan, Lübnan Büyükelçisi’nin geri döndüğünü açıkladı

Suudi Arabistan, 5 ay önce Lübnan'dan çektiği Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari'yi yeniden bu ülkeye gönderme kararı aldığını duyurdu. Suudi Arabistan'dan sonra Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da Lübnan'a yeniden büyükelçi gönderme kararı aldığını açıkladı. Eski Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanması Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açmıştı.