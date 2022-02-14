Dünya basınında bugün | Ukrayna, baskı altında iyimser kalmaya çalışıyor

T24 Dış Haberler

Ukrayna sınırı yakınlarında Rusya saldırı helikopterleri görüldü, diplomatik girişimler sonuç alamıyor, müttefikler Kiev büyükelçiliklerini boşaltıyor ve havayolları Ukrayna uçuşlarını iptal ediyor. Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına yanıt vererek Yunanistan'ın Ege Denizi'nin doğusundaki adaların egemenliği konusunda "soru işareti olmadığını" ifade etti. Libya'da siyasi karışıklığın büyümesinin önlenmesi için adımlar atılıyor.

14 Şubat 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | İngiltere’de sağlık hizmetlerindeki ırksal eşitsizlik mercek altında

İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) içi hazırlanan bir rapor, sağlık sektörü içindeki ırksal eşitsizliğe ışık tuttu. Irkçılık, ayrımcılık, etnik veri toplamanın İngiltere’deki siyahlar, Asyalılar ve etnik azınlıkların sağlığını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşıldı. Manchester Üniversitesi’nin yürüttüğü araştırma, ruh sağlığından kadın doğuma kadar her alanda hizmet verilirken ırksal eşitsizlik olduğu sonucuna vardı.

The Independent | Ukrayna, Britanya’nın Rusya retoriğine karşı çıktı

Ukrayna-Rusya krizi giderek tırmanırken Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, işgali önlemeye yönelik diplomatik çalışmaların “yetersiz” olduğunu belirterek süreci 2. Dünya Savaşı’na gide süreçteki Münih Görüşmeleri’ne benzetti. Almanya’nın Südet’i ilhak etmesine izin veren sürece atıfta bulunan Wallace “Havada Münih esintisi var” dedi. Ukrayna’nın Britanya Büyükelçisi Vadym Prystaiko, Wallace’ın sözlerinin yanlış olduğunu söyledi. Kiev, Britanya dahil olmak üzere Batılı ülkelerin savaş retoriğinden çıkmasını istediğini sık sık belirtmişti.

New York Times | Baskı artarken Ukrayna Devlet Başkanı panikten kaçınmaya çalışıyor

Ukrayna sınırı yakınlarında Rusya saldırı helikopterleri görüldü, diplomatik girişimler sonuç alamıyor, müttefikler Kiev büyükelçiliklerini boşaltıyor ve havayolları Ukrayna uçuşlarını iptal ediyor. New York Times, bu gelişmelerle birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin manevra alanının artık iyice daraldığını yazdı. Pazar günü ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Zelenski, ABD liderinin Kiev'e gelerek gerilimin düşmesinde rol oynayabileceğini söyledi. Biden'a, "Önümüzdeki günlerde günlerde Kiev'e gelmenizin istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynayacağından eminim" diyen Zelenski, Ukrayna başkentinin "güvenli" olduğuna dair güvence verdi. Ukrayna lideri, "Bu hamlenin paniği de önleyeceğini umduğunu" belirtti.

The Washington Post | Rams, attığı zar sayesinde en büyük ödülü aldı: Super Bowl kupası

Amerikan futbolu sezonunun en büyük karşılaşmasında Los Angeles Rams, Cincinnati Bengals'ı 23-20 geçerek Super Bowl şampiyonu oldu. Bu Rams'in 1999'dan bu yana aldığı ilk şampiyonluk oldu.

eKathimerini | AB, Yunanistan'ın adalardaki egemenliğinin herhangi bir şekilde sorgulanmasına karşı çıktı

Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına yanıt vererek Yunanistan'ın Ege Denizi'nin doğusundaki adaların egemenliği konusunda "soru işareti olmadığını" ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano, "Çavuşoğlu'nun açıklamaları zarar verici ve Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürme girişimleriyle çelşiyior" dedi.

Stano, "Yunanistan'ın bu adalardaki egemenliği sorgulanamaz ve Türkiye buna saygı göstermeli; bu doğrultuda provokatif açıklamalardan kaçınmalı, iyi komşuluk ilişkilerine kendini adamalı ve sorunları barışçıl bir biçimde çözmeli. Uluslararası anlaşmalara saygı gösterilmeli" diye konuştu.

Çavuşoğlu geçen hafta TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada Yunanistan, Ege'de silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ettiği için BM’ye iki mektup gönderdiğini hatırlatıp bu işin takipçisi olacaklarını belirtti. Çavuşoğlu, bu adaların Lozan ve Paris barış anlaşmalarıyla Yunanistan'a silahsızlandırılma şartıyla verildiğini vurgulayarak Yunanistan'ın 1960'lı yıllarda bunu ihlal etmeye başladığının altını çizdi.

Türkiye'nin BM'ye yazdığı mektuplarda bu adaların Yunanistan'a şartlı verildiğini ancak Yunanistan'ın bu anlaşmaları ihlal ettiğini belirttiğini aktaran Çavuşoğlu, "Yunanistan bundan (adaların silahlandırılmasından) vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır" dedi.

Atina'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu suçlamalar uluslararası hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmamakla kalmıyor, aynı zamanda mantığa da aykırı" denilmişti.

Moscow Times | Ukrayna, Rusya tehdidine rağmen hava sahasını açık tutacağına söz verdi

Batılı ülkeler Rusya tehdidi karşısında Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını söylerken Kiev, hava sahasını kapatmak için bir gerekçe olmadığını açıkladı.

Le Monde | Ukrayna krizi: ABD alarm çalıyor

ABD, geçen hafta Ukrayna krizinde Rusya’nın olası işgalinin “çok yakın” olduğunu belirterek bir uyarıda bulundu. ABD’li yetkililer, Pekin Kış Olimpiyatları sürerken dahi, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik eylemde bulunabileceğini söyledi. Washington, Polonya ve Romanya’ya ek birlikler gönderdi.

Al Jazeera | BM yetkilisi Libya liderlerini sükûnet ve istikrara çağırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa ile Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Dibeybe ikili görüşmede, BM Özel Temsilcisi Williams'a, "Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda belirlenen yol haritasının tamamlanması ve bu yıl içinde ulusal seçimlerin ve anayasa referandumunun yapılması için uygun koşulların sağlanması" yönüneki çalışmaların sürdüğünü aktardı. BM Libya Özel Temsilcisi Williams, 10 Şubat'ta Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa ile de bir araya geldi. Libya'daki krizin çözümü için "kapsayıcı, şeffaf ve uzlaşıya dayalı bir ilerlemenin" gerektiğini ifade eden Williams, ülke genelinde istikrarın korunmasının önemli olduğunu vurguladı.