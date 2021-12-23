Dünya basınında bugün | Üç araştırma ekibine göre Omicron enfeksiyonları daha hafif geçiyor

İki farklı kıtada bilim insanlarından oluşan üç ayrı ekip, Omicron tarafından enfekte olanların hastalığı diğer varyantlara yakalananlara kıyasla daha hafif geçirdiğini tespit etti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer'in geliştirdiği Paxlovid adlı yeni bir Covid-19 ilacına kullanım izni verdi. ABD, Rusya'yı ülkenin Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmaya devam etmekle suçladı.

23 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Omicron varyantında hastaneye yatış riski yüzde 40 daha düşük”

Britanya’da Omicron vakalarına ilişkin yapılan incelemelerin ilk turunda varyantın bir önceki varyantlara göre daha hafif seyredebileceğini gösterdi. Omicron’a yakalananların diğer varyantlara yakalananlara göre daha düşük hastaneye başvurma oranları olduğu görüldü. Öte yandan Britanya’da günlük vaka sayısı 100 bin üzerine çıkarken hastanelerde büyük bir yoğunluk oluşmasından endişe ediliyor.

The Independent | Omicron varyantı Delta kadar ağır görünmüyor

Britanya’da yapılan araştırmanın ön bulguları, Omicron varyantı daha önceki varyantlardan çok daha bulaşıcı olsa da daha ağır hastalığa neden olmayabileceğini gösterdi. Bulgular, Omicron varyantı hastaneye yatışların Delta varyantına göre yüzde 40-70 arasında daha düşük hastaneye yatma riski olduğunu gösterdi.

New York Times | Üç araştırma ekibine göre Omicron enfeksiyonları daha hafif geçiyor

İki farklı kıtada bilim insanlarından oluşan üç ayrı ekip, Omicron tarafından enfekte olanların hastalığı diğer varyantlara yakalananlara kıyasla daha hafif geçirdiğini tespit etti. Gazete, bu araştırmaların artan vakaların düşünüldüğü kadar yıkıcı olmayabileceğine dair umut verdiğini belirtti. Araştırmalar Güney Afrika, İskoçya ve İngiltere'de yapıldı. Üçü de yeni varyantın insanları hastanelik etme olasılığının daha düşük olduğunu belirtti. Ancak varyant çok bulaşıcı olduğu için, hastaneye kaldırılanların sayısının yine de artış göstermesi bekleniyor.

The Washington Post | Omicron vakaları artarken FDA, Pfizer'in Covid hapına onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer'in geliştirdiği Paxlovid adlı yeni bir Covid-19 ilacına kullanım izni verdi. Şirketin Memphis'deki deposunda bu haptan 10 binlerce bulunsa da, doktorlar yükselen Omicron vakaları nedeniyle ilaçların hızlı bir şekilde tükeneceğine inanıyor. İlacın hastaneye yatışı ve ölümleri yüzde 90 azalttığı belirtiliyor.

Moscow Times | ABD: Rusya, Ukrayna sınırındaki asker yığınağını artırmaya devam ediyor

ABD, Rusya'yı ülkenin Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmaya devam etmekle suçladı ve müttefikleriyle birlikte durumu yakından takip ettiklerini belirtti. Almanya da Rusya'nın Ukrayna sınırında daha fazla askeri hareketlilik gördüklerini belirtti.

Le Monde | Benelüks’teki mafyaların kanlı atılımı

Le Monde gazetesi, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un coğrafi olarak birlikteliğini anlatan Benelüks’ü Avrupa’ya kokainin girdiği kapılar olarak niteleyerek mafyalaşmaya ilişkin bir dosya hazırladı. Dosyada, Hollanda’nın en çok aranan uyuşturucu mafyası Fas asıllı Ridouan Taghi’nin tutuklanması hatırlatıldı. Taghi’nin tutuklanmasının bölgede durumu sakinleştirmediği belirtildi. Le Monde, bölgede Faslılar ve İtalyanların, uyuşturucu ticaretindeki pay için karşı karşıya olduğunu belirtti.

Al Jazeera | ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, İsrail Başbakanı’yla İran’ı görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile görüşerek, İran’la nükleer görüşmelerinde ortak bir strateji üzerinde durmayı konuştu. İsrail’de Bennett hükümeti, İran’la 2015 nükleer anlaşmasına dönmek için uluslararası çabalara karşı duruyordu. Sullivan, İsrail’e ziyaretinin “kritik bir noktada” gerçekleştiği söyledi. İsrail, görüşmede gündemin İran meselesi olduğunu belirtti. Bennett’in İran’ı nükleer şantajla suçlayarak müzakerelerin durdurulmasını istediği aktarıldı.