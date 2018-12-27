Dünya basınında bugün | "Trump, Irak'taki ABD askerlerine sürpriz ziyaret yaptı"

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & İsmail Ahmet Yeniçeri

Dünya gazetelerinin ilk sayfalarında bugün ABD ile ilgili haberler vardı. Trump'ın Irak'a yaptığı sürpriz ziyaret birçok kişiyi şaşırttı. Ayrıca Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett'in güven verici açıklamalarının ABD piyasasını sakinleştirmesi de gazetelerin ilk sayfasında yer buldu.

Die Welt, Merkel'in Arjantin'e giderken arızalanan uçağıyla ilgili bir makale yayınladı, ve bu makalede Lufthansa'nın arızadan sorumlu tutlması gerektiğini belirtti. Moscow Times ise tutuklanan muhalif bir bloggerı manşetine taşıdı.

The Guardian | Adli yardım kesintileri, velileri çocukları için verdikleri mücadeleyi bırakmaya zorluyor

The Guardian'ın aldığı bilgiye göre adli yardım hükümet tarafından o kadar azaltıldı ki bazı boşanan veliler çocuklarının velayeti için mücadele veremiyor.

Financial Times | ABD hisseleri ve petrol fiyatları zorlayıcı bir süreçten sonra aniden yükseldi

WSJ'nin haberine göre New York Borsası, son 10 yılın en iyi gününde, Aralık ayında yaşadığı kaybın bir kısmını geri kazandı.

New York Times | Trump, Irak'taki ABD askerlerine sürpriz ziyaret yaptı

NYT'nin haberine göre Trump, ilk defa savaşın olduğu bir bölgedeki askerleri ziyaret etti. Habere göre Trump son günlerde hiçbir çatışma bölgesine ziyaret yapmadığı için eleştiriliyordu. NYT bu ziyaretin Savunma Bakanı'nın istifasından sonra geldiğine de dikkat çekti.

The Washington Post | Trump ilk 'çatışma bölgesi' yolculuğunda Irak'taki ABD askerlerini ziyaret etti

WP da Trump'ın uzun süre Orta Doğu'daki askerleri ziyaret etmesi yönünde baskı gördükten sonra bu ziyareti yaptığını ve Irak'a yolculuğun gizlilik içinde yapıldığını belirtti. Habere göre Trump burada yaptığı konuşmada ABD askerlerinin Irak'ta kalacağını ve gerekirse oradan tekrar Suriye'ye girebileceğini belirtti.

Wall Street Journal | Dow en büyük günlük puan kazanımını yaşadı

Trump'ın Hazine Bakanı'na güvendiğinin açıklanması ve Fed Başkanı'nın görevden alınma ihtimalinin kalmaması ABD'de borsaları çok rahatlattı. WSJ'nin haberine göre Dow dün 1000 puan kazandı ve 2009'dan beri en büyük tek günlük artışını yaşadı.

Moscow Times | Yetkilileri eleştiren Rus bloggera 6 yıl hapis cezası verildi

Moscow Times'ın haberine göre Soçi kentinin siyasi yetkililerini eleştiren yazılar yazan blogger Alexander Valov, zorla para almaktan suçlu bulundu ve 6 sene hapis cezasına çarptırıldı. Habere göre Valov'un avukatı tutuklamanın altında siyasi nedenler yattığını söyledi.

Die Welt | Lufthansa, Merkel'in uçağının parçalanmasından sorumlu olmalı

Almanya lideri Angela Merkel'in uçtuğu uçak Arjantin'deki G20 zirvesine giderken arıza yaşamış ve planlanmamış bir iniş yapmak zorunda kalmıştı. Merkel bunun sonucunda G20'nin bir bölümünü kaçırmıştı. Die Welt'in yayınladığı makaleye göre bu arızalarda ve başarısız iletişimde Lufthansa havayollarının suçu var.

Al Arabiya | Trump Irak'taki sürpriz ziyaretinde Suriye'den çekilmeyi savundu

Al Arabiya'nın aktardığına göre "Sonunda birçok insan benim gini düşünecek" diyerek Suriye'den çekilme kararını savundu. Trump daha önce de Suriye'den çekilme kararı aldığını ancak daha sonra vazgeçirildiğini söyledi.