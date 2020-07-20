Dünya basınında bugün | "Trump'ın müttefikleri, Koronavirüs konusunda itaatsizliğe başladı"

T24 Dış Haberler

ABD'nin gündeminde Trump hükûmetinin Koronavirüs salgını sürecini yönetim şekli var. New York Times, bazı Cumhuriyetçi Partililerin artık Beyaz Saray'ın Koronavirüs karşısında aldığı kararlara itaatsizlik göstereceğine dair bir haber yer alırken, Trump katıldığı bir programda süreç boyunca attığı adımların arkasında olduğunu ifade etti. Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin’i Uygur Müslümanları’na yönelik ‘büyük’ insan hakları ihlallerine işlemekle suçladı. Rusya'da on binlerce kişi Kremlin'e karşı sokağa çıktı. Al Jazeera, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya ziyaretini internet sitesinin manşetine taşıdı.

20 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Doktorlar uyardı: Virüsün yıkıcı ikinci dalgasının yaşanmasını engelleyin

Britanya’da yetkili doktorlar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga ihtimaline karşı uyardı. Doktorlar, ikinci dalganın Britanya’nın Ulusal Sağlık Sistemi için ‘yıkıcı’ olabileceğini söyledi. İkinci dalganın mevsimsel grip salgınıyla aynı döneme denk gelmesi beklenirken iki hastalığın da hastanelerde büyük bir yük oluşturmasından endişe duyuluyor.

The Independent | Britanya, Uygur Müslümanları’na suistimali kınadı

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin’i Uygur Müslümanları’na yönelik ‘büyük’ insan hakları ihlallerine işlemekle suçladı. Raab, aynı zamanda Hong Kong’da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası’nı da hatırlatarak hükûmetin bu hafta konuya ilişkin yeni adımlar atacağını söyledi. Raab, “Çin’le ilişkiler normale dönmeyecek” dedi.

New York Times | Trump'ın müttefikleri, virüs konusunda itaatsizliğe başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüs sürecini yönetme biçiminden ve sağlık yetkililerini dinlememesinden rahatsız olan bazı Cumhuriyetçileri, başkanın emirleri dışında hareket etmeye karar verdiği belirtildi. New York Times'ın haberine göre bazı Cumhuriyetçi valiler, Trump'ın aksi yönde görüş belirtmesine rağmen yönettikleri eyaletlere maske takma zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor.

The Washington Post | Trump, virus's konusunda yaptığı hamleleri savundu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde rekor seviyelerde artış göstermeye devam eden yeni tip Koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili olarak, "olan oldu" dedi ve süreç boyunca attığı adımların hatalı olmadığını savundu. Washington Post, "Trump, FoxNews yayınında virüsün yayılması ve bulaşmasının temelindeki bilimi anlamadığını gösterdi" yazdı.

Moscow Times | On binlerce kişi Rusya'nın en doğusunda Kremlin karşıtı protestolar düzenledi

Rusya'nın en doğusunda bulunan Habarovsk Krayı'nda bu hafta sonu da on binlerce kişi, Vali Sergel Furgal'ın tutuklanması sebebiyle sokağa çıktı ve Kremlin'i protesto etti. Vali Sergey Furgal, geçen haftalarda cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Rusya Soruşturma Komitesi, Furgal'ın 2004 ve 2005 yıllarında bazı iş insanlarının öldürülmesi için emir verdiğini iddia etti. Eski bir tüccar olan 50 yaşındaki Furgal, Rusya Parlamentosu'ndaki en büyük üçüncü parti olan aşırı sağcı Liberal Demokrat Parti'nin üyesi. Furgal, 2018 seçimlerinde Vladimir Putin'e yakın Birleşik Rusya Partisi'nin gösterdiği adayı yenmeyi başaran nadir isimlerden biriydi.

Le Monde | Üniversiteler: Tehlikeli dönüş organizasyonu

Bu yıl Fransa’nın üniversiteye giriş sınavı (Bac) sonuçlarında yüzde 95,7 oranında başarı elde edildi. Uzmanlar bu başarı oranının uzun zamandır görülmediğini, geçen yıllardan çok fazla sayıda öğrencinin üniversiteye bu yıl başlayacağını belirtti. Üniversitelerin bu yıl kapasitelerini arttırması gerekirken Covid-19 sağlık krizi gölgesinde eğitim döneminin nasıl başlayacağına ilişkin soru işaretleri sürüyor.

Al Jazeera | Erdoğan, camiye dönüştürülmesinden sonra Ayasofya’yı ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk namazın kılınmasına günler kala müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye’nin dini kurumu Diyanet İşleri Başkanlığı, UNESCO Dünya Mirası olan Ayasofya’da namaz sıralarında mozaik ve fresklerin kapatılacağını açıkladı. 24 Temmuz’da kılınacak ilk namaza gidecek 500 kişinin arasında Erdoğan’ın olup olmayacağı henüz bilinmiyor.