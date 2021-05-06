Dünya basınında bugün | Trump'ın Facebook yasağı ve ifade özgürlüğü tartışmaları

T24 Dış Haberler

Her gün binlerce insanın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Hindistan’da sağlık sisteminin yanı sıra krematoryumlardaki işleyiş de çökme noktasına geldi. Facebook'un yarı bağımsız denetim organı olan Gözetim Kurulu, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook hesabının kapatılması kararını "uygun" buldu. ABD'de Joe Biden yönetimi, dünyada birçok ülke aşılanma sürecinde takılırken Koronavirüs aşılarının patentlerinin geçici olarak dondurulmasına destek verdi.

6 Mayıs 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya ve Fransa arasında Brexit sonrası balıkçılık gerilimi

Britanya, Manş Denizi’ndeki Jersey Adası çevresindeki sularda avlanma hakları sonrasında Brexit sonrası anlaşmazlıkların ardından Fransız balıkçıların düzenleyeceği protesto öncesi Kraliyet Donanması’na ait iki devriye gemisi gönderme kararı aldı. Britanya Başbakanı Boris Johnson, 100’den fazla Fransız balıkçının eylem hazırlığı için “Her tür abluka haksız olacaktır” dedi. Brexit sonrasında bölgedeki Fransız balıkçı gemilerinin yeni bir ruhsatlandırma sistemine tabi tutulması tartışılıyor.

The Independent | Hindistan’da Covid nedeniyle ölenler için krematoryum yarışı

Koronavirüs’ün ikinci dalgasının ağır bir şekilde yaşandığı Hindistan’da ölülerin yakılması için krematoryumlarda ciddi bir yoğunluk yaşandı. Her gün binlerce insanın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Hindistan’da sağlık sisteminin yanı sıra krematoryumlardaki işleyiş de çökme noktasına geldi.

New York Times | Trump'ın Facebook yasağı kaldırılmadı, ifade özgürlüğü tartışmaları tekrar başladı

Facebook'un yarı bağımsız denetim organı olan Gözetim Kurulu, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook hesabının kapatılması kararını "uygun" buldu. Facebook, "Trump'ın ciddi bir riski ve şiddeti olası kılan bir ortam oluşturduğunu" belirterek hesapları dondurmuştu. Gazeteci, aktivist ve avukatlardan oluşan kuru, Trump'ın oluşturduğu riskin böyle bir hamleyi "makul" kıldığını ifade etti. Kurul, süresiz hesap dondurulmasının Facebook'un kurallarına uygun olmadığını belirterek yönetimden ya belli bir tarih belirlemesini ya da yasağı kalıcı yapmasını talep etti. New York Times, kurulun kararının ifade özgürlüğü tartışmalarını tekrar gündeme getirdiğini ifade etti.

The Washington Post | Yönetim, aşı patentlerinin kaldırılmasını destekledi

ABD'de Joe Biden yönetimi, dünyada birçok ülke aşılanma sürecinde takılırken Koronavirüs aşılarının patentlerinin geçici olarak dondurulmasına destek verdi.

ABD, Dünya Ticaret Organizasyonu'nda fikri mülkiyet haklarına kısıtlama getirilmesi teklifine mesafeli duran ülkelerden biriydi. Teklif, aşıların yapımıyla ilgili gizli tutulan bilgilerin açılmasını öngörüyor ve bu sayede dünya çapında aşı üretiminin ciddi oranda hızlanması bekleniyor.

Hindistan ve birçok Güney Amerika ülkesinin sağlık sistemi pandemi karşısında çatırdarken ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, yönetimin yeni duruşunu çarşamba günü açıkladı.

Tai, "Bu bir küresel sağlık krizi. Covid-19 pandemisinin yarattığı olağandışı koşullar olağandışı hamleler gerektiriyor" dedi ve ekledi; "Bu yönetim fikri mülkiyet haklarının önemine sıkı bir şekilde inanıyor ancak bu pandemiyi bitirmek için bu korumaların kaldırılmasını destekliyor".

Beyaz Saray'ın desteği, patentlerin korumasının kaldırılacağının garantisini vermiyor. Avrupa Birliği, henüz fikri mülkiyet haklarına kısıtlama getirilmesine destek vermiyor. Bu yönde bir karar alınabilmesi için uluslararası fikir birliği gerekiyor. Tai, ABD'nin Dünya Ticaret Organizasyonu'ndaki görüşmelere katılacağını ve duruşunu savunacağını söylerken, "kurumun karmaşık yapısı" nedeniyle bir karar alınmasının uzun süreceğini öngördü.

Birçok ilaç şirketi bu yönde bir karar alınmasına karşı çıkıyor, patent korumasının dondurulmasının risk alma ve girişimciliğe darbe vuracağını savunuyordu.

Moscow Times | Rusya Koronavirüs aşısı üreticisi 3. doz aşı üzerinde çalışıyor

Üst düzey bir bilim insanı, Rusya'nın onay alan ikinci Koronavirüs aşısı EpiVacCorona'nın bağışıklık tepkisini artırmak için 3. doz aşısının denendiğini açıkladı.

Le Monde | Koronavirüs aşılarında patent tartışması

Güney Afrika ve Hindistan, Dünya Ticaret Örgütü’ne, geliştirilen Koronavirüs aşılarına ilişkin patent haklarının esnetilmesine, bu şekilde gelişmekte olan ülkeler için aşı sağlanmasının kolaylaştırılması konusunda teklif verdi. DTÖ, sunulan teklifi değerlendirme kararı aldı. İlaç şirketleri ve Avrupa Birliği’nin karşı olduğu fikirle ilgili dün ABD’den bir destek mesajı geldi. ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Covid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına destek verdiklerini açıkladı.

Al Jazeera | G7 Dışişleri Bakanları görüşmeleri, Çin ve Rusya eleştirisiyle bitti

Londra’da bir araya gelen G7 ülkeleri dışişleri bakanları, iki yıl sonra ilk kez yüz yüze görüştü. Görüşmelerin ardından Çin ve Rusya’ya karşı ortak tepki vurgusu yapıldı. Rusya, ‘kötü niyetli’ olarak nitelenirken Çin için de ‘zorba’ denildi.