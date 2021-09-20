Dünya basınında bugün | "Rusya seçime, muhalif siyasetçiler ve bağımsız medya üzerinde baskıyla gitti"

T24 Dış Haberler

Dünya basınının gündeminde Rusya'da üç gün süren Duma seçimleri yer aldı. The New York Times'da yer alan makale, Rusya'da seçime gidilen süreçte muhalif siyasetçilere ve bağımsız medya kurumlarına yönelik baskılar yapıldığını vurguladı. Oy sayımının sürdüğü seçimde Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın önde olduğu görülüyor. Dünyanın bir diğer gündemi ise Avustralya-ABD-Britanya arasında varılan güvenlik işbirliği paktına Fransa'nın öfkesi oldu.

20 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | "Putin güce böyle tutunuyor"

The New York Times’da yer alan, tarihçi Ilya Yablokov imzalı makale, üç gün süren Duma seçimlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya’nın nasıl kazandığını ve ülkedeki muhaliflerin durumunu değerlendirdi. “Putin işini şansa bırakmadı” ifadelerinin yer aldığı makalede, çok sayıda bağımsız medya organizasyonunun “yabancı ajan” olarak adlandırıldığı, aktivitelerinin kısıtlandığını ve muhalefetten isimlere siyaset yasağı getirildiğini belirtti. Rus muhalif lider Navalni’nin de hapiste olduğu hatırlatılırken “Muhalefet dağılmış halde” ifadeleri yer aldı. Yablokov, muhalefete yönelik baskıya ilişkin ülke içinden ciddi bir tepki oluşmadığını, Putin’in kamuoyu desteğinin aynı devam ettiğini belirtti. Yablokov, “Kremlin’in devam eden sosyal ve siyasi kontrolünün merkezinde Rus medyası yer alıyor” ifadelerini kullandı.

The Wall Street Journal | Sınırda kalabalık büyürken göçmenler Haiti’ye geri gönderiliyor

ABD’li bir yetkili, Meksika sınırındaki Del Rio’da beklemede olan Hatili göçmenlerin uçaklarla ülkelerine gönderileceğini aktardı. Detayların henüz kesinleşmediğini belirten yetkili, günde beş ila sekiz uçuşun söz konusu olabileceğini ve uçuş noktalarından birinin göçmenlerin bulunduğu Del Rio kasabasına en yakın büyük şehir olan San Antonio olabileceğini aktardı. Aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu yaklaşık 10 bin göçmen, Rio Nehri’ni geçerek Del Rio’ya ulaşmıştı. ABD’de gıda satın alamayan ilticacılar Meksika’ya dönerek gıda temin ettikten sonra yine nehir üzerinden ABD’ye geri dönmüştü ve Del Rio köprüsü altında ya da yakınlarında çadır kurmuştu. Göçmenlerin çoğunluğunun Haitili olduğu ve bazı ailelerin altı gündür köprünün altında barındığı belirtiliyor.

The Financial Times | Taliban yönetimi protesto ediliyor

Afganistan’da kontrolü ele geçiren Taliban’a karşı kadın aktivistler bir kez daha protesto düzenledi. Taliban, başkent Kabil’de belediye çalışanı kadınlara evde kalmalarını söylerken, kız çocuklarının ortaokula dönmesini de engelledi. Kadınlar, Afganistan’da yeni Ahlak ve Değer Bakanlığı, eski Kadın Bakanlığı’nın önünde toplandı.

The Guardian: Gaz fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan dalgalanmaları kontrol altına almak için acil durum görüşmeleri

İngiltere'nin Ticaret Bakanı Kwasi Kwarteng, tüketiciler ve işletmeler üzerinde yükselen piyasa fiyatlarının neden olduğu dalgalanmayı sınırlamak amacıyla gaz endüstrisi şefleriyle acil bir zirve yapacak.

Le Monde | Denizaltı krizi: Paris, Washington’a karşı tonunu sertleştirdi

Fransa, Almanya ile yaptıkları denizaltı anlaşmasını iptal eden AUKUS paktı üzerine ABD ve Avustralya büyükelçilerini geri çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bu kararın alınmasını savunurken, “ihanet edildiğin” işaret etti. Le Drian, ABD ve Avustralya için “eski ortak” ifadesini kullandı. Fransa hükûmet sözcüsü Gabriel Attal, Fransa’nın denizaltı anlaşmasının iptaliyle ilgili bir açıklama beklediğini söyledi ve ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu hafta telefonda konuşacağını açıkladı.

The Independent: 8.2 milyar ödeme maliyeti

The Independent, Ulusal Sağlık Hizmeti'nde (NHS) doğum bakımının vergi yükümlülerine son 15 yılda 8.2 milyar sterline mal olduğunu ortaya çıkardı. Bakanlar yeterli personel, eğitim ve ekipman sağlayarak doğum ünitelerinin kadınlar ve bebekler için güvenli olmasını sağlamak amacıyla, harcamaları artırma çağrılarıyla karşı karşıya.

The Moscow Times | Muhalefete yönelik baskıların ardından Birleşik Rusya seçimi önde götürüyor

Seçime giden süreçte muhalefete yönelik baskıların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya, Duma seçimlerinde çoğunluğu kazanmış görünüyor. Oyların sayımı sürerken Birleşik Rusya’nın oyların yüzde 42.5’ini aldığı görülüyor. Birleşik Rusya’yı yüzde 23.2 ile Komünist Parti takip ediyor. Rusya’da seçime giden süreçte muhalif lider Aleksey Navalni hapse girmiş, çok sayıda muhalif ismin siyaset yapması yasaklanmış ve bağımsız medya kuruluşları “yabancı ajan” ilan edilmişti.