Dünya basınında bugün | "Rusya, Kiev'e asla tam teşekküllü bir saldırı düzenlemeyebilir"

Britanya, ABD, Fransa, İrlanda, Norveç ve Arnavutluk, Rusya’yı savaş suçlarıyla suçladı. Batılı yetkililer, Rus güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik tam teşekküllü bir saldırı düzenleyeceğinin artık “kesin” olmadığını söyledi. Rusya'nın kuşattığı Mariupol kentinde bulunan ve yüzlerce ailenin sığındığı Mariupol Drama Tiyatrosu Rusya tarafından vurulmuştu. Ukraynalı yetkililer, perşembe günü saldırılar sürerken enkazın altından hayatta kalanları çıkarmaya başladı.

18 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Ukrayna’da okul ve tiyatro vuruldu; Putin savaş suçlarıyla suçlanıyor

Britanya, ABD, Fransa, İrlanda, Norveç ve Arnavutluk, Rusya’yı savaş suçlarıyla suçladı. Fransa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in barış anlaşması müzakereleriyle yalnızca ilgili gibi davrandığını öyledi. Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya’nın savaş suçlarına ilişkin güçlü kanıtlar bulunduğunu açıkladı.

The Independent | “Rusya’nın Kiev’e tam saldırısı hiç gerçekleşmeyebilir”

Batılı yetkililer, Rus güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik tam teşekküllü bir saldırı düzenleyeceğinin artık “kesin” olmadığını söyledi. Batılı yetkililer daha önce Kiev’e yönelik saldırının kaçınılmaz olduğunu söylüyordu. Üst düzey bir batılı yetkili “Bunu yapmayacaklar demiyorum ama bekleyip görmemiz gerekiyor” dedi.

New York Times | Tiyatro enkazında hayatta kalanlar bulundu, ancak ızdırap yaygınlaşıyor

Rusya'nın kuşattığı Mariupol kentinde bulunan ve yüzlerce ailenin sığındığı Mariupol Drama Tiyatrosu Rusya tarafından vurulmuştu. Ukraynalı yetkililer, perşembe günü saldırılar sürerken enkazın altından hayatta kalanları çıkarmaya başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, saldırıyı kınayarak, "Rusya'nın insanımıza yaptığı şeyler nedeniyle kalbim kırılıyor" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da, "Ruslara buranın bir sivil sığınağı olduğunu biliyor olamazdı" dedi ve tiyatro binasının "tamamen mahvolduğunu" belirtti.

Bloomberg | ABD: Savaş uzarsa Putin'in nükleer tehditte bulunma ihtimali yüksek

ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrirer, Rusya ordusunun Ukrayna'daki direnişi kıramaması durumunda Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanma tehdidinde bulunabileceğini ifade etti.

Bloomberg'in aktardığına göre Berrier'in 67 sayfalık raporunda işgalin uzaması durumunda Rus ordusunun insan ve modern gücünün erimeye başlayacağını ve yaptırımların ekonomi üzerindeki etkisinin daha da hissedileceğini ifade edildi.

Berrier, "Bu savaş ve onun sonuçları Rusya'nın konvansiyonel gücünü yavaşça zayıflattıkça yüksek ihtimalle Rusya, hem içerideki hem dışarıdaki gözlere güç göstermek için nükleer caydırıcılığa sırtını dayayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Raporda savaşın ve ekonomik yaptırımların Rusya'nın hassas güdümlü füze üretme kapasitesini de olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Putin, geçen haftalarda nükleer silah alarm seviyesini yükselttiğini açıklamıştı.

Moscow Times | Yerel yetkililer: Doğu Ukrayna şehrine yapılan Rus bombardımanında en az 21 kişi öldü

Yerel yetkililer, Ukrayna'nın Merefa kentine perşembe günü yapılan Rus saldırısında en az 21 kişinin öldürüldüğünü ve 25 kişinin yaralandığını belirtti.

Bölge savcıları, Facebook üzerinden yaptıkları açıklamada Rus askerlerinin topçu ateşinin perşembe günü Merafa'da bir okulu ve topçu merkezini vurduğunu ifade etti.

25 yaralıdan 10'unun durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Savcıların açıklamasıyla birlikte büyük hasar görmüş çok katlı bir binanın fotoğrafı paylaşıldı.

Merefa, Harkov'un 30 kilometre güneyinde bulunuyor. Harkov, 24 Şubat'tan bu yana en ağır saldırılara uğrayan şehirlerden biri olmuştu.

Le Monde | Ukrayna’da savaş: Mariupol kurbanları

Ukrayna’nın kuşatılmış Mariupol şehrinde çarşamba günü sivillerin sığındığı bir tiyatro binası Rus güçleri tarafından bombalandı. Le Monde, Mariupol’de bulunanlarla konuştu. Mariupol’dekiler, “Bu şehir açık hava bir cehennem hâline geldi” dedi.

Al Jazeera | Mariupol’deki camide yaklaşık 30 Türk tahliye bekliyor

Ukrayna’nın Rus güçleri tarafından kuşatılmış Mariupol şehrinde Kanuni Sultan Camii, sığınma alanı olmaya devam ediyor. Camide sığınan Türk vatandaşları dahil çok sayıda kişi için tahliye çalışmaları sürüyor. Cami derneğinin başkanı İsmail Hacıoğlu, bugüne kadar yaklaşık 50 Türk vatandaşının tahliye edilebildiğini, 30 kişinin içeride kaldığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mariupol’de çatışmalar sürdüğü için tahliyelerin zorlu olduğunu söylüyordu.