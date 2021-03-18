Dünya basınında bugün | Rusya, Biden'ın Putin'e "katil" demesini konuşuyor

T24 Dış Haberler

Britanya’da Ulusal Sağlık Sistemi yetkilileri, Koronavirüs aşısı tedariğindeki sıkıntılar nedeniyle 50 yaş altındaki kişilerin aşı için normal sürelerinden bir ay daha fazla beklemesi gerekebileceğini söyledi. ABD'de Asya kökenli insanlara karşı nefret saldırılarının artabileceği konusunda endişeler var.Rusya, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Putin'in bir katil olduğunu düşünüyorum" demesinin ardından ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov'u istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya çağırdığını duyurdu.

18 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Britanya’da 50 yaş altı için Koronavirüs aşıları tedarik sıkıntıları nedeniyle ertelendi

Britanya’da Ulusal Sağlık Sistemi yetkilileri, Koronavirüs aşısı tedariğindeki sıkıntılar nedeniyle 50 yaş altındaki kişilerin aşı için normal sürelerinden bir ay daha fazla beklemesi gerekebileceğini söyledi. Yetkililere gönderilen belgede, 50 yaş altı için nisan ayına alınan bütün ilk doz randevularının durdurulması istendi. Ulusal Sağlık Sistemi, 29 Mart haftasından sonra aşı tedariğinde gözle görülür bir düşüş yaşanmasını bekliyor. Öte yandan hükûmet kaynakları, Britanya’nın tüm yetişkinleri temmuza kadar aşılama planının devam ettiğini söyledi.

The Independent | Aşırı sağcı hareketin kurucusu, binlerce poundluk bağışı kötüye kullanmakla suçlanıyor

İngiliz aşırı sağcı hareket “English Defence League”in kurucusu Tommy Robinson’ın destekçilerinden aldığı binlerce Pound’u kötüye kullandığı ortaya çıktı. Robinson’ın kurduğu aşırı sağcı grupta eskiden beraber çalıştığı bir kişi, gruba yapılan binlerce Pound’luk bağışların kullanılmadığını, Robinson’ın kendi borçlarını ödemek için kullandığını söyledi. Öte yandan Robinson kendi durumunu “iflas” olarak açıklıyor.

New York Times | Georgia'daki saldırı ABD'deki Anti-Asyalı nefret konusundaki korkuları derinleştirdi

ABD'nin Atlanta kentinde salı günü peş peşe üç mesaj salonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda en az 8 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Polis, öldürülenlerin 6'sının Asya kökenli kadınlar olduğunu açıkladı. NYT, ABD'de Asya kökenli insanlara karşı nefret saldırılarının artabileceği konusunda endişeler olduğunu aktardı.

The Washington Post | Asyalıların işlettiği masaj salonlarına saldırıp 8 kişiyi öldürdüğü düşünülen şüpheliye cinayet suçlaması yöneltildi

Atlanta'da polis, Atlanta'daki masaj salonlarında 8 kişiyi öldürdüğünden şüphelenilen 21 yaşındaki Robert Aaron Long'a cinayet suçlaması yöneltti. Long, cinayetleri itiraf ederken polise "seks bağımlısı" olduğunu söyledi. WaPo'nun aktardığına göre Long, daha önce bu mesaja salonlarına gitmiş olabileceğinin de sinyallerini verdi ve saldırısının arkasında ırkçı gerekçeler olmadığını iddia etti.

Moscow Times | Rusya, Biden'ın yorumlarından sonra Washington Büyükelçisini geri çağırdı

Rusya, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Putin'in bir katil olduğunu düşünüyorum" demesinin ardından ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov'u istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya çağırdığını duyurdu.

Alınan karar Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından açıklandı. Zaharova, "Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD ile ilişkiler bağlamında ne yapılacağını ve nereye taşınacağını analiz etmek üzere istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya çağırıldı" dedi.

Le Monde | Koronavirüs salgınında üçüncü dalga tehlikesi karşısında Fransa harekete geçmek zorunda kaldı

Fransa’da hükûmet uzun bir süre Koronavirüs salgınına karşı kısıtlamaları yeniden sıkılaştırma seçeceğine yönelmese de Başbakan Jean Castex dün yaptığı açıklamada, artan vakalara karşı kısıtlamalar için “Zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Hükûmet, aşı programındaki yavaşlık ve artan vakaların ardından ulusal karantina seçeneğin yeniden değerlendirmeye başladı.

Al Jazeera | Lübnan Cumhurbaşkanı’ndan atanan başbakana: Hükûmeti kur ya da git

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Lübnan’ın atanmış başbakanı Saad Hariri’ye hızla yeni bir hükûmet kurması ya da görevden ayrılması çağrısı yaptı. Lübnan, siyasi ve ekonomik krizin ortasındayken Aoun ve Hariri son beş aydır hükûmet kurma konusunda anlaşmaya varamadı. Aoun, televizyonda yayınlanan konuşmasında “Eğer atanan başbakanı hükûmet kuramayacaksa, kurabileceklere yol açmalı” dedi. Lübnan’da Hassan Diab hükûmeti, Beyrut Limanı’nda geçen yaz meydana gelen, 200 kişinin hayatını kaybettiği patlamada ihmal suçlamalarının ardından istifa etmişti.