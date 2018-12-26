Dünya basınında bugün | "Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı'na randevu verdi"

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Hakan Aksay & Melis Karaca

ABD'deki Trump- Fed gerilimi ve baş aşağı giden borsa hakkındaki haberler bugün de gazetelerin ilk sayfalarında yer aldı.

Rus gazetesi Kommersant Türkiye ve ABD arasında bir "yakınlaşma" olduğunu belirterek ABD'nin Moskova-Ankara-Tahran üçlüsünü zayıflatma şansı yakaladığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise ABD'nin bölgedeki anahtar müttefiki olma konumunu elde etmeye çalıştığını öne sürdü.

The Guardian | Ortaya çıktı: Polisler arasındaki cinsel tacizin boyutu

The Guardian gazetesi yaptığı araştırma sonucu yüzlerce polisin meslektaşları tarafından cinsel tacize uğradığını yetkililere bildirdiğini, ancak bunlardan sadece birkaçında tacizcinin işten alındığını öğrendi.

Financial Times | Trump Fed'e baskı yapmayı sürdürüyor, Asya piyasalarında tedirginlik devam ediyor

Financial Times'ın haberine göre Asyalı yatırımcılar ABD'deki ekonomik belirsizlikten sebep tedbirli davranıyor.

New York Times | ABD'nin Suudilere yaptığı silah satışları Yemen'de leke bırakacak

NYT'nin haberine göre Yemen'de Suudilerin kullandıkları silahlar, ekipmanlar ve bombaların ABD yapımı olmasının yanısıra askeri üslerde çalışan mühendisler ve operasyonlarda sivil can kaybı olmaması için operasyon odasında çalışan askerlerden bazıları da ABD'li. Habere göre Suudilerin gerçekleştirdiği ve çok sivil can kaybına sebep olan operasyonlar sonrası ABD'nin bu bölgede Suudilerle yaptığı işbirliği Washington'da tartışma konusu oldu.

The Washington Post | ABD nezaretinde ikinci göçmen çocuk ölümü

WP'de yer alan habere göre ABD Gümrük ve Sınır Koruması tarafından gözaltına alınan 8 yaşındaki Guatemala göçmeni çocuk New Mexico'da bir hastanede hayatını kaybetti. Guatemalalı çocuk bu ay içerisinde ABD nezaretinde hayatını kaybeden ikinci göçmen çocuk oldu.

Wall Street Journal | Borsalar baş aşağı giderken Trump sınır duvarı ve Fed konusundaki duruşundan taviz vermiyor

WSJ ilk sayfasına Trump'ın açıklamalarını taşıdı. Trump Fed'in faiz arttırımlarını eleştirmeye devam etti ve Kongre sınır duvarı için fon sağlamaya karar verene kadar hükümetin kısmen kapalı kalacağını belirtti.

Kommersant | Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı'na randevu verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı Türkiye'ye davet ettiğini duyuran Kommersant gazetesi, bu davetin Trump'un Türkiye'yle de görüşerek Suriye'den asker çekme kararı ve Ankara-Washington yakınlaşması ortamında gerçekleştiğine dikkat çekiyor. Kommersant, böylece ABD'nin Moskova-Ankara-Tahran üçlüsünü zayıflatma şansı yakaladığını, Erdoğan'ın ise ABD'nin bölgedeki anahtar müttefiki olma konumunu elde etmeye çalıştığını öne sürdü.

Le Figaro | Papa’dan “tüketim çılgınlığı” vurgusu

Le Figaro'nun haberine göre Papa François geleneksel Noel mesajında, Katoliklere hayatlarının ruhani anlamını düşünmeleri gerektiğini hatırlattı.



Die Welt | Alman Müslümanlar finansal olarak kendi ayakları üzerinde durmalılar



Die Welt'in haberine göre Berlin'deki liberal caminin kurucusu Seyran Ateş, Müslümanlar için "cami vergisi"ni savunuyor. Ateş, bunu kendi topluluklarını finanse etmek için kullanabileceklerini belirtiyor.

Al Arabiya | İsrail baskınları Şam yakınındaki İran silah depolarını hedef aldı

Al Arabiya'nın haberine göre Lübnan'daki hava üssünden kalkan savaş uçaklarına Suriye'nin hava savunma sistemleri karşılık verdi. Al Arabiya'nın aldığı bilgiye göre İsrail uçakları İran destekli güçlerin silah depolarını hedef aldı.



