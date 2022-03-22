Dünya basınında bugün | Putin’le bağlantılı Ruslara ait 17 milyar dolarlık küresel varlık bulundu

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkan Volodomir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir kez daha yüze yüze müzakerelere çağırdı ve her konunun masaya yatırılabileceğini belirtti. Offshore banka hesapları, yatlar, özel jetler, Londra, Toskana ve Fransız Riviera’sında lüks mülklerden oluşan 17 milyar dolardan fazla küresel varlığın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yakın olduğu bilinen 35 oligark ve Rus yetkiliye ait olduğu tespit edildi. WSJ'ye konuşan bir ABD'li yetkili, Washington'un on yıllar önce gizlice ele geçirdiği Sovyet yapımı hava savunma ekipmanlarını Ukrayna'ya göndereceğini söyledi.

22 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Putin’le bağlantılı Ruslara ait 17 milyar dolarlık küresel varlık bulundu

Offshore banka hesapları, yatlar, özel jetler, Londra, Toskana ve Fransız Riviera’sında lüks mülklerden oluşan 17 milyar dolardan fazla küresel varlığın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yakın olduğu bilinen 35 oligark ve Rus yetkiliye ait olduğu tespit edildi. The Guardian’ın da dahil olduğu çok sayıda uluslararası medya kuruluş, Rusya’nın en güçlü isimlerinin servetinin nerelerde olduğuna ilişkin bir çalışma başlattı. Çalışma, 35 kadın ve erkeğin servetlerinin incelenmesiyle başlayacak.

The Independent | Nazanin: Altı yıl önce Britanya’ya dönmüş olmalıydım

İran’da casusluk suçlamasıyla hapse atılan ve altı yıl burada kalan Britanya-İran çift vatandaşı Nazanin Zaghari Ratcliffe, ülkesine döndü. Zaghari Ratcliffe, serbest kalmasının geciktiğini belirterek Britanya hükümetine güvenini kaybettiğini söyledi. Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss’a teşekkür etmesi konusunda Zaghari Ratcliffe, “Birinin evine dönmesi için kaç dışişleri bakanı gerekiyor?” dedi.

New York Times | Rusya bombaları Ukrayna başkenti ve liman şehrine örtü oldu

New York Times, Rusya'nın pazartesi günü Ukrayna'nın çeşitli şehirlerini vurmaya devam ettiğine dikkat çekti. Başkent Kiev'de bir alışveriş merkezi vuruldu. Liman kenti Mariupol'de Ukrayna'nın şehri teslim etme ültimatomunu reddetmesinin ardından saldırılar tekrar yoğunlaştı.

Moskova, Joe Biden'ın Rus lider Vladimir Putin'e "savaş suçlusu" demesinin ardından ABD Büyükelçisi'ni görülmeye çağırdı ve ilişkilerin büyük zarar gördüğünü belirterek nota verdi.