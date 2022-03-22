Dünya basınında bugün | Putin’le bağlantılı Ruslara ait 17 milyar dolarlık küresel varlık bulundu

T24 Dış Haberler
Ukrayna Devlet Başkan Volodomir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir kez daha yüze yüze müzakerelere çağırdı ve her konunun masaya yatırılabileceğini belirtti. Offshore banka hesapları, yatlar, özel jetler, Londra, Toskana ve Fransız Riviera’sında lüks mülklerden oluşan 17 milyar dolardan fazla küresel varlığın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yakın olduğu bilinen 35 oligark ve Rus yetkiliye ait olduğu tespit edildi. WSJ'ye konuşan bir ABD'li yetkili, Washington'un on yıllar önce gizlice ele geçirdiği Sovyet yapımı hava savunma ekipmanlarını Ukrayna'ya göndereceğini söyledi.
22 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Putin’le bağlantılı Ruslara ait 17 milyar dolarlık küresel varlık bulundu
Offshore banka hesapları, yatlar, özel jetler, Londra, Toskana ve Fransız Riviera’sında lüks mülklerden oluşan 17 milyar dolardan fazla küresel varlığın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yakın olduğu bilinen 35 oligark ve Rus yetkiliye ait olduğu tespit edildi. The Guardian’ın da dahil olduğu çok sayıda uluslararası medya kuruluş, Rusya’nın en güçlü isimlerinin servetinin nerelerde olduğuna ilişkin bir çalışma başlattı. Çalışma, 35 kadın ve erkeğin servetlerinin incelenmesiyle başlayacak.
The Independent | Nazanin: Altı yıl önce Britanya’ya dönmüş olmalıydım
İran’da casusluk suçlamasıyla hapse atılan ve altı yıl burada kalan Britanya-İran çift vatandaşı Nazanin Zaghari Ratcliffe, ülkesine döndü. Zaghari Ratcliffe, serbest kalmasının geciktiğini belirterek Britanya hükümetine güvenini kaybettiğini söyledi. Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss’a teşekkür etmesi konusunda Zaghari Ratcliffe, “Birinin evine dönmesi için kaç dışişleri bakanı gerekiyor?” dedi.
New York Times | Rusya bombaları Ukrayna başkenti ve liman şehrine örtü oldu
New York Times, Rusya'nın pazartesi günü Ukrayna'nın çeşitli şehirlerini vurmaya devam ettiğine dikkat çekti. Başkent Kiev'de bir alışveriş merkezi vuruldu. Liman kenti Mariupol'de Ukrayna'nın şehri teslim etme ültimatomunu reddetmesinin ardından saldırılar tekrar yoğunlaştı.
Moskova, Joe Biden'ın Rus lider Vladimir Putin'e "savaş suçlusu" demesinin ardından ABD Büyükelçisi'ni görülmeye çağırdı ve ilişkilerin büyük zarar gördüğünü belirterek nota verdi.
New York Times, Ukrayna güçlerinin bazı bölgelerde Rus askerini geriye itmesinin ardından Rusya'nın daha fazla uzun menzili füze kullanmaya başladığını belirtti.
Wall Street Journal | ABD, Ukrayna'ya Sovyet hava savunması gönderiyor
WSJ'ye konuşan bir ABD'li yetkili, Washington'un on yıllar önce gizlice ele geçirdiği Sovyet yapımı hava savunma ekipmanlarını Ukrayna'ya göndereceğini söyledi.
Moscow Times | Zelenski, Putin kendisiyle görüşmeyi kabul ederse her şeyin müzakereye açık olacağını söyledi
Ukrayna Devlet Başkan Volodomir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir kez daha yüze yüze müzakerelere çağırdı. Ukrayna lideri, Donbas'taki ayrılıkçı yapılar ve Kırım'ın statüsünün yanı sıra olası bir referandumun da bu görüşmelerde masaya yatırılmasına hazır olduğunu söyledi.
Ukrayna'nın birçok şehri Rus bombardımanı altındayken yerel medyaya konuşan Zelenski, Putin'le savaşı bitirmek için "herhangi bir formatta masaya oturmaya hazır olduğunu" belirtti.
Le Monde | Ukrayna’da sivillerden oluşan ordu seferberliği
Ukrayna’da binlerce sivil, Rusya’nın başlattığı savaşta savaşabilmek için orduya kaydoluyor. Le Monde, Ukrayna’nın çeşitli şehirlerinde savaşa katılmak için gönüllü olan Ukraynalılarla konuştu. Gönüllüler, çatışma hatlarında bulunmak için gerekli eğitimler alıyor.
Al Jazeera | Ukrayna savaşı ABD’nin Orta Doğulu müttefikleriyle ayrımını ortaya çıkardı
Analistler, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş karşısında Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın ABD’nin Putin’e karşı başlattığı cephenin parçası olmadığını, kendi çıkarlarını gözettiğini belirtti. Rusya-Ukrayna konusunda ABD’nin yanında duruşunu vurgulamayan Birleşik Arap Emirlikleri’nin geçen hafta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı ağırlaması da belirgin ayrımın bir göstergesi olarak değerlendirildi. Washington, Şam’daki yönetimle ilişkilerin normalleştirilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyordu.